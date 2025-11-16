乾燥荖葉不再是致癌物 幕後有東大教授心血…他花10年訪15國解密

台東是荖葉栽種的重要區域，全盛時期達2千公頃，但坊間常把荖葉與檳榔合併食用，衛福部視為致癌成分，農業部也不鼓勵農民栽種，面積剩三分之一。近日食藥署發文各縣市衛生局，已將乾燥荖葉列為可供食品使用原料，台東大學教授張育銓扮演重要角色，10 年內走訪15國及與農政單位合作，終於為荖葉正名成功。

食品藥物管理署10月30日發文給農試所和各縣市衛生局，公告乾燥後荖藤（Piper betle L.）葉片（荖葉）可作為賦予食品特殊香味或風味的香辛料使用，適量使用為宜。

台東大學指出，荖葉是台東產值最高、就業人口數最多的農業項目，年產值高達60億元，超過釋迦和水稻。農業部因健康考量列入「不鼓勵、不輔導、不禁止」的作物，種植面積逐年萎縮至700至800公頃。

台東大學公共與文化事務學系教授張育銓10年前到台東任教，當時發現荖葉面積驚人，但被用於檳榔佐料，導致外界將荖葉與口腔癌聯想，吃檳榔人口減少，栽種面積也逐年下滑，影響農民生計，尤其中年採葉工與疊葉工，很難二度就業。

張育銓展開研究計畫，走訪15個國家確認荖葉在國外飲食與生化市場的發展與合法使用狀況。隨後結合農業部農糧署、農業試驗所、農業藥物試驗所、台東區農業改良場等單位，進行深入科學研究和動物實驗，歷經三次申請，終於成功將荖葉從致癌物名單中除名，正名為合法食品原料。

張育銓指出，荖葉是胡椒科植物，東南亞地區使用已久，可用於調味、有利健康；因民眾嚼食檳榔時將荖葉一同食用，使荖葉形象上被綑綁，遭到誤解，多年來被視為致癌物。

張育銓說，目前通過認可的荖藤（Piper betle L.）雄株葉片的乾燥使用方式，乾燥、磨粉後可以像胡椒般作為調味料使用。日後會持續進行熟荖葉的實驗研究，期望開創更多元的應用範圍，提升產業附加價值。 台東大學教授張育銓（右三）為將台東荖葉從致癌物正名為食品原料，前往園藝治療協會演講及實作。圖／台東大學提供

