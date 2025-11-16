司法院前院長賴英照 獲頒台大傑出校友

台大昨舉行創校九十七年校慶慶祝大會，八人獲頒傑出貢獻校友，代表致詞的司法院前院長賴英照表示，台大長年以來就是學術重鎮，有第一流的老師、第一流的同學、第一流的職員，而他們成功共同因素，就是專注；秉持這樣的專注，相信台大未來會有更輝煌的成就。

今年獲得台大頒贈傑出校友的包括王安祈、楊儒賓、吳成文、陳建德、胡定吾、郭敏能、賴英照和蘇哲生，賴英照目前擔任中原大學講座教授，他是美國哈佛大學法學博士，一九七六年取得台大法律學系碩士。此外，台大校長陳文章昨也頒發名譽博士給光寶集團董事長宋恭源。

賴英照致詞時引述林語堂的話說，「懂得把需要做的事情做好，更懂得不去做不需要做的事情，這便是人生的智慧」。他表示，林語堂一定受到老子道德經的影響，因為道德經第十一章有幾句話「埏埴以為器，當其無，有器之用；鑿戶牖以為室，當其無，有室之用」。

賴英照說，道德經這段話的意思是，用陶土捏一個容器、一個杯子或一個碗，有用的是中間空出來的部分，可以裝水、裝茶、裝飲料；蓋了房子，有用的部分就是中間的空間。

賴英照說，林語堂認為每天廿四小時，要懂得去做值得做的事情；善用時間資源、專注在最值得做的事情，秉持這樣的專注，相信台大會有更輝煌的成就。

