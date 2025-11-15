AI浪潮進入校園 教師轉型引導學生善用工具

黃昆輝基金會今天舉辦焦點座談，與會者提到，學生使用AI聊天、翻譯、做作業已不可逆，教師們無法阻止浪潮，而應教導學生如何衝浪。

黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦「擁抱AI，中小學教育如何創新？」焦點座談，邀請多名學者分享應用AI推展校務及改善教學的經驗心得。

台北市仁愛國中主任李美惠提到，她曾調查發現，超過9成的國中生有使用過生成式AI，包括聊天、翻譯、蒐集資料等，因此AI進入中學課堂已是不可逆的趨勢，且正重新定義教與學的關係。

李美惠指出，在AI浪潮下，教師已不是知識的唯一來源，應教導學生如何「衝浪」，善用AI強大的引擎，培養具備思辨能力、懂得合作、富有關懷的下一代。

台北市南湖國小主任陳錫安指出，學習不只發生在課堂上。課前預習、課中互動、課後複習，每個環節都需要適當的支援，AI恰好能夠填補這些空隙，讓學習真正變得無時無刻、無處不在。

陳錫安以台北市教育局發展的「酷AI學習系統」為例，現在已結合對話式學習，讓學生用中英文向AI提問，甚至不用打字，拍照上傳也可以，而教師則可協助設定回應範圍、掌握學生提問紀錄，確保AI輔助學習不會脫離教學目標。

新北市教育局長張明文分享新北市推動AI教育的策略，包括建構「AI智慧助教」提供個別化學習支持；「AI教學設計平台」協助教師快速產出教案與評量；「數據驅動教學」協助掌握學生學習狀況。這些措施讓AI成為點燃教學熱情與促進終身學習的新引擎。

基金會董事長黃昆輝表示，AI使教學面臨重大挑戰，但也是創新的機遇，中小學可以藉此改進教學和評量方法，運用AI擴大「因材施教」的規模，確保每一名學生的學習機會與成果。

