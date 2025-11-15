降低學習中輟風險 中信銀「愛傳球」專案獲教育部頒獎

中國信託銀行推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全台國中慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，提升家庭功能薄弱的孩子準時返校上課的動力，降低中輟風險。專案成果得到教育部肯定，昨獲頒「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」（民間團體組），成為該獎項唯一獲獎及現場分享的民間企業。

中信銀「愛傳球」專案以創新的方式結合資源，辦理多元活動，主動關注預防中輟議題，為國內企業少見做法，因而獲獎，由中信金控董事會秘書長高人傑代表出席領獎。高人傑表示，「愛傳球」專案整合中國信託公益資源，陪伴孩子發展運動興趣，進而培養面對及解決問題的能力，幫助孩子更積極面對人生挑戰。

「愛傳球」專案目前共贊助三所學校成立籃球社團，包含新北平溪國中、桃園楊梅國中秀才分校及苗栗建國國中慈輝分校，除了贊助經費及球衣等資源，也邀請新北中信特攻籃球隊球員擔任客座教練及辦理觀賞職業籃球賽事活動，並攜手中國信託反毒教育基金會舉辦反毒營隊及反毒小學堂，同時結合金融本業職能，推廣金融基礎教育。

為了解專案成效，中信銀委託台北大學社會工作學系教授陳芬苓進行效益評估研究，發現參與籃球社的孩子，不僅透過運動建立團隊歸屬感及個人成就感，更因身體能量獲得釋放，適度調節身心壓力，奠定預防高風險行為重要基礎。

