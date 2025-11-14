國小補假日家長要上班...教師加班顧學生？桃教產批教育局慷他人之慨

桃園市教育局日前行文國小，建議詢問教師活動後的補假日，是否願意協助到校照顧學生，解決雙薪家庭家長無法請假照顧孩童的需求。教育產業工會今天指出，教育局的做法是簡化教師專業，把社會問題轉嫁教育場域，要求收回這項行政指導。

教育局說明，先前因為接到家長反映，學校在假日辦理全校活動後擇日補假，但身為雙薪家庭家長，孩子學校補假日家長仍需上班，無法照顧孩童，教育局於是協助轉知學校，得否於補假日徵詢有意願教師，辦理學生照顧服務，以決家長安置孩童的需求。

教育局強調一向同等重視教師專業、工作權益及家長需求，公文只提供可能方案供各校參考，無強制要求，希望能權衡各方需求並達成多贏。

桃教產工會指出，教育局12日發文各國小，轉知全校活動補假日辦理「學生照顧服務」，建議學校可徵詢校內有意願教師參與，以解決雙薪家庭家長無法請假照顧孩童的需求。工會理事長吳明玉批評，此舉簡化教師專業、將社會問題簡單粗暴轉嫁教育現場，引發廣大教師與學校行政端震驚，教育局「甩鍋式公文」成為侵蝕勞動權益的惡例，並使各校陷入家長比較與校際競爭的壓力之中。

桃教產認為，教育局此舉看似回應社會照護需求，實則反映對勞工處境的理解極其不足，不像勞動局能維護勞工權益。雙薪家庭的確在補假日可能面臨照顧壓力，但教育局身為教師的「雇主」，卻一面希望教師在補假日再次投入工作，一面又未提供應有的補償與制度保障。

工會強調，絕大多數教師加班領不到加班費，教育局不但未盡速檢討，改善加班費編列嚴重不足的問題，反而對外道德式宣稱要照顧家長需求，讓人覺得是慷他人之慨，不僅無法真正解決雙薪家庭的困境，反而把壓力轉嫁基層教師。長期以來，學校於假日辦理全校活動，平日補假，目的在於讓師生充分休息，如今教育局如輕率發文，不僅無助於學生休息，更讓教師的休息權形同虛設，補假變加班。

