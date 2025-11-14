紀念前院長柯華葳逝世5週年 國教院辦研討會探AI識讀

快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

中央社／ 台北14日電

國家教育研究院為紀念前院長柯華葳逝世5週年，今天舉辦研討會，探討AI時代下的閱讀素養挑戰。教育部次長張廖萬堅強調，AI帶來新模式，使錯假訊息識讀能力成為關鍵素養。

柯華葳是台灣閱讀教育重要推手，在國教院長任內，曾推廣中小學晨間閱讀，並主張不要提供制式化摘要，而是讓學生學習思考，並喜歡上閱讀。她於民國109年病逝，國教院今天舉辦辦「GenAI與閱讀素養—錯假訊息識讀」研討會，紀念柯華葳的貢獻。

張廖萬堅在研討會致詞指出，生成式AI帶來新的閱讀模式與資訊辨識課題，使錯假訊息的識讀能力成為關鍵素養。柯華葳是台灣閱讀教育的重要奠基者，在國際閱讀評比、識字研究與教育政策面向，都作出卓越貢獻。期許國教院持續以柯華葳的實證精神為指引，深化教育研究，並回應新興挑戰。

國教院副院長顏慶祥指出，柯華葳擔任院長任內強化教育研究體系，推動閱讀素養研究，積極連結國際評比，奠定國教院在教育政策研究的重要角色。

顏慶祥說，這次為期2天的研討會，聚焦生成式AI、錯假訊息與閱讀素養等議題，邀請11名跨國專家擔任主講人，分享最新研究成果。

素養 假訊息 張廖萬堅
相關新聞

國小補假日家長要上班...教師加班顧學生？桃教產批教育局慷他人之慨

桃園市教育局日前行文國小，建議詢問教師活動後的補假日，是否願意協助到校照顧學生，解決雙薪家庭家長無法請假照顧孩童的需求。...

雙北國小老師為何較年輕？ 背後很黑暗

教育部統計，國小專任教師中50歲以上者比率近年越來越高，教師指出，這應有雙北和其他縣市差異，原因是雙北家長較高姿態、教師...

籲年輕藝術家別被潮流與市場綁架 高行健：創作才能掌握自身命運

國立台灣師範大學日前舉辦「頂尖學術講座」，邀請諾貝爾文學獎得主、講座教授高行健以「跨界的創作」為題線上演講。高行健於19...

幼兒園疑未通報兒虐 高市府：查證屬實將開罰

高雄4歲男童遭生母同居人凌虐致重傷，雄檢起訴同居人求刑12年。外界質疑幼兒園疑似未通報，對此，高市府社會局表示，若查證屬...

萬人連署國高中上午10點上課 教育部回應：暫不參採

9月有民眾提案連署，要求國高中上課時間延後到早上10點，讓學生有充足睡眠、有益身心健康，發起後在數天內就破萬人附議。對此...

寒假不無聊！北市推AI、無人機課程 逾千個名額下周一開搶

輝達落腳台北市，帶動產官學發展，北市教育局為培養學生科技教育素養，促進STEAM及新科技新科技學習興趣，推動85梯次ST...

