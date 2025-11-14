紀念前院長柯華葳逝世5週年 國教院辦研討會探AI識讀
國家教育研究院為紀念前院長柯華葳逝世5週年，今天舉辦研討會，探討AI時代下的閱讀素養挑戰。教育部次長張廖萬堅強調，AI帶來新模式，使錯假訊息識讀能力成為關鍵素養。
柯華葳是台灣閱讀教育重要推手，在國教院長任內，曾推廣中小學晨間閱讀，並主張不要提供制式化摘要，而是讓學生學習思考，並喜歡上閱讀。她於民國109年病逝，國教院今天舉辦辦「GenAI與閱讀素養—錯假訊息識讀」研討會，紀念柯華葳的貢獻。
張廖萬堅在研討會致詞指出，生成式AI帶來新的閱讀模式與資訊辨識課題，使錯假訊息的識讀能力成為關鍵素養。柯華葳是台灣閱讀教育的重要奠基者，在國際閱讀評比、識字研究與教育政策面向，都作出卓越貢獻。期許國教院持續以柯華葳的實證精神為指引，深化教育研究，並回應新興挑戰。
國教院副院長顏慶祥指出，柯華葳擔任院長任內強化教育研究體系，推動閱讀素養研究，積極連結國際評比，奠定國教院在教育政策研究的重要角色。
顏慶祥說，這次為期2天的研討會，聚焦生成式AI、錯假訊息與閱讀素養等議題，邀請11名跨國專家擔任主講人，分享最新研究成果。
