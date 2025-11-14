雙北國小老師為何較年輕？ 背後很黑暗

教育部統計，國小專任教師中50歲以上者比率近年越來越高，教師指出，這應有雙北和其他縣市差異，原因是雙北家長較高姿態、教師壓力大，符合申請退休資格就快逃；其他縣市尤其是偏遠地區，家長對教師還是很尊重乃至感謝，教師較樂於留任，年紀也因此偏高。

一位北市明星學區教師三年前50歲就退休，表示他平時教一、二年級，有感近年從學生到家長都越來越難應付，因此一符合資格就立即提退休，他周遭的雙北教師也都這樣。

「時代變了！」該教師說，師生溝通方式今昔大不同，早年老師比較有權威，學生怕老師，老師相對比較好帶班級。現在學生都不怕老師，雖然大部分循規蹈矩，但只要有一、兩位學生不聽老師勸，整班氛圍就大不同。

學生的改變當然也與家長有關，該教師說，近年家長意見越來越多，對老師怎麼管教孩子常有看法。他早先以遵從教育局公文指示為由，婉拒加入家長line群組，換得下班後清淨；但有同事抵不住家長要求加入群組後，動輒在組內挨家長批評，非常可憐。

「北市教師想退不會拖。」該教師說，他這種師培系統養成的老師，都是能退就退，只有極少數因經濟壓力留下來，像他今年回校聚會，發現過去認識的老師只剩三分之一，可見大家退休速度之快。他當年同學有些在外縣市任教的，就比較多還在工作，聽他們說中南部比較尊重老師，學生也比較不皮。

台東金峰鄉新興國小校長李惠敏也表示鄉下與跟市區情況有差，尤其是像她所在的偏鄉原住民國小，教師往往像是替代家長，提供孩子家庭功能，家長對老師充滿感恩，師生、家長相處和睦，教師不會因壓力想早早退休，自然也造成教師年齡較長。

李惠敏強調，實務上，年長老師比年輕老師更有愛、更願意投入關懷孩子，和家長也更有默契。不像一般若是公費生來這服務的年輕老師，很在意下班後就離校，不想多花時間陪小孩。

不過李惠敏也指出，國小教師年齡偏高，另一因素是只有早年念師範系統的老師才能50歲退休，後來的國小教師都一定得55歲甚至60歲退，自然不得不任教。

看待全台國小教師平均年齡漸高，家住新北的張姓家長表示沒感覺孩子學校教師較年長，而且他認為教師重要的是對孩子有沒有愛，年齡不是重點。

