未立案補習班假公益陪讀 新北裁罰6萬元列追蹤
新北市三峽區一處地址遭查獲未經許可辦理兒童課後照顧，業者辯稱參與社會局「小衛星公益陪讀計畫」。市府今天澄清並否認，指該業者並未立案，已依規裁罰新台幣6萬元，並呼籲家長慎選合法補習班。
新北市三峽警分局10月23日接獲補習班陳姓女老師報案，指控遭人闖入教室未經允許逗留。警方調閱監視器畫面，經指認為林姓女子，通知其到案。林女於11月3日到橫溪派出所製作筆錄，警方依妨害自由罪嫌，於11月10日函送新北地檢署偵辦。
教育局表示，該案起因於立案與未立案補習班之糾紛，涉案林女過去曾經營「小學士補習班」。市府去年接獲通報後，列管三處疑似違規地點，並於113年底查獲其違法經營，依補習及進修教育法裁罰5萬元，且公告於社會教育資源網。
教育局說，今（114）年10月再接獲檢舉，曾兩度聯合稽查未見開班，但後續蹲點稽查發現，業者仍在列管地址辦理課後照顧。業者辯稱補習班已解散，僅協助社會局公益陪讀。
社會局澄清，該處從未列入「小衛星公益陪讀計畫」據點，業者並無立案資格。教育局據此認定違法，依「兒童及少年福利與權益保障法」裁罰6萬元，並公布地點與裁罰紀錄，列為重點追蹤名單。
教育局提醒家長，應選擇合法立案補習班或課後照顧中心，以保障孩子受教及交通安全。民眾可透過「新北校園通」App及全國補習班資訊系統查詢合法名單。
