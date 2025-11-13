萬人連署國高中上午10點上課 教育部回應：暫不參採

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點。本報資料照片
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點。本報資料照片

9月有民眾提案連署，要求國高中上課時間延後到早上10點，讓學生有充足睡眠、有益身心健康，發起後在數天內就破萬人附議。對此，教育部今日回應，若延後至10點上課，每周將少最多10節課，會無法按照課綱安排課程。雖然暫不參採提案中涉及上課時間調整、移除多元課程等相關建議，但針對學生睡眠改善及促進身心健康等問題，目前已有相關配套機制。

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，提案內容指出，學校應全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短，將可以有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率。

連署通過後，教育部今日回覆民眾提案。針對上課時間調整，教育部表示，依照課綱規定，以高中來說，若學生上課時間由原來的8點左右延後至10點，每日會減少上午2節課、每周共減少10節課，可能造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養，並壓縮課間活動時間。國中若延後上課，也會無法按照現行課綱進行課程安排。

教育部表示，本提案提出後引發熱議，贊成與反對的意見兩極化，尤其國中階段的上課時間調整，各界意見仍差異大。在諮詢會議中，各與會代表指出課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值、家庭生活作息、學校作息及管理、教師授課時數等諸多層面，此等重大教育工程尚不宜貿然推動。

民眾亦提案移除「非必要多元課程」，教育部說明，課程或學習活動的「必要性」因人而異，在多元適性原則下，課綱以「必修」與「選修」確保基礎能力的培養，同時保留學校自主規劃與學生選擇的彈性。

民眾提案提到，若能縮短上課時間，可讓學生有充足睡眠，改善憂鬱情緒、自傷自殺風險。對此，教育部表示，針對學生休息、睡眠改善及促進身心健康，已有相關配套機制，包含學習融入SEL與數位學習、新增身心調適假、促進學生身心健康機制、鼓勵地方政府試辦國民中學學生作息調整等等。

教育部 睡眠 課綱
