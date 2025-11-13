幼兒園疑未通報兒虐 高市府：查證屬實將開罰
高雄4歲男童遭生母同居人凌虐致重傷，雄檢起訴同居人求刑12年。外界質疑幼兒園疑似未通報，對此，高市府社會局表示，若查證屬實，將依違反兒少法，最高可處新台幣6萬元罰鍰。
高雄市政府社會局今天透過訊息說明，獲報此案後即會同檢警啟動重大兒虐偵辦及處遇，緊急提供兒童醫療、安置照顧及關懷協助，高市府並依職權聲請保護令，對施虐者提獨立告訴，以維護兒童安全與權益。
高市府社會局表示，至於幼兒園疑似未通報事件，若查證屬實，將依違反兒童及少年福利與權益保障法第53條通報規定，處6000元以上、6萬元以下罰鍰。
對於男童母親部分，高市府社會局說，其未提供兒童適當保護照顧部分，將裁處其接受親職教育與配合處遇計畫。
全案起因26歲鄭姓男子與陳姓女友及其與前夫所生的4歲、9歲男童同住鳳山區，鄭男自2月起至9月中旬，涉嫌多次以管教等理由凌虐2名幼童，造成2童多處瘀傷，鄭男9月間再涉嫌推4歲男童頭撞牆，致男童嚴重腦傷及身體機能受損。
高雄地檢署參酌鄭男犯後始終狡辯，依被害人傷勢等相關報告，認定鄭男涉嫌長期凌虐施暴2名幼童，造成幼童身心發育終身嚴重受傷，情節嚴重，依涉犯妨害幼童發育罪、傷害等罪嫌起訴，並建請高雄地方法院從重判處12年徒刑。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言