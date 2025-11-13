幼兒園疑未通報兒虐 高市府：查證屬實將開罰

快訊

高雄4歲男童遭生母同居人凌虐致重傷，雄檢起訴同居人求刑12年。外界質疑幼兒園疑似未通報，對此，高市府社會局表示，若查證屬實，將依違反兒少法，最高可處新台幣6萬元罰鍰。

高雄市政府社會局今天透過訊息說明，獲報此案後即會同檢警啟動重大兒虐偵辦及處遇，緊急提供兒童醫療、安置照顧及關懷協助，高市府並依職權聲請保護令，對施虐者提獨立告訴，以維護兒童安全與權益。

高市府社會局表示，至於幼兒園疑似未通報事件，若查證屬實，將依違反兒童及少年福利與權益保障法第53條通報規定，處6000元以上、6萬元以下罰鍰。

對於男童母親部分，高市府社會局說，其未提供兒童適當保護照顧部分，將裁處其接受親職教育與配合處遇計畫。

全案起因26歲鄭姓男子與陳姓女友及其與前夫所生的4歲、9歲男童同住鳳山區，鄭男自2月起至9月中旬，涉嫌多次以管教等理由凌虐2名幼童，造成2童多處瘀傷，鄭男9月間再涉嫌推4歲男童頭撞牆，致男童嚴重腦傷及身體機能受損。

高雄地檢署參酌鄭男犯後始終狡辯，依被害人傷勢等相關報告，認定鄭男涉嫌長期凌虐施暴2名幼童，造成幼童身心發育終身嚴重受傷，情節嚴重，依涉犯妨害幼童發育罪、傷害等罪嫌起訴，並建請高雄地方法院從重判處12年徒刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

