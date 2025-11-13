快訊

寒假不無聊！北市推AI、無人機課程 逾千個名額下周一開搶

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為培養學生科技教育素養，促進STEAM及新科技新科技學習興趣，北市教育局推動85梯次STEAM及新科技教育營隊，含蓋AI應用、無人機等課程。記者洪子凱／攝影
輝達落腳台北市，帶動產官學發展，北市教育局為培養學生科技教育素養，促進STEAM及新科技新科技學習興趣，推動85梯次STEAM及新科技教育營隊，含蓋AI應用、無人機等課程，提供超過千人名額，下周一起開放各寒假服務營隊報名，並將在明年1月前公告錄取名單。

教育局表示，此次營隊共提供85梯次1169名額，營隊包含無人機、程式設計、機電整合、生活科技、人工智慧（AI）及XR應用等多元跨域專題課程，鼓勵學生動手實作、探索創新科技，培養面向未來的科技素養。

新興科技中心也推出15小時帶狀課程帶領學生創作APP，從介面設計、互動邏輯、資料處理等基礎概念出發，透過實作練習與遊戲化學習，將學生自身創意實踐成APP；仁愛科技中心推出「Artec AI動力奇趣闖關挑戰營」，以日本Artec積木為核心，結合AI與機械設計，讓孩子在遊戲化闖關中培養邏輯思維與創意表達，課程涵蓋平衡車、相撲機器人、飛機發射器與軌道爬坡車等主題，透過動手組裝與簡易程式設計，引導學生理解動力傳導、感測控制與工程設計概念。

教育局表示，報名開放從17日上午9時起至24日中午12時止，家長可於「酷課雲」報名並透過「酷課APP」完成繳費，將於明年1月16日前公告錄取名單，各項營隊課程抽籤排定3名經濟弱勢生保障名額，另以個別課程招生名額30%抽籤，優先排定女性參與保障名額。

