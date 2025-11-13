校園打流感疫苗不能選廠牌？石崇良：效果都一樣

公費流感疫苗開打，校園接種卻有家長不滿，認為施打前一天才告知廠牌，來不及了解及選擇。衛福部長石崇良今天強調，若無特殊不良反應，家長不需要堅持特定廠牌，效果一樣。

石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「有關癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告。會前接受媒體聯訪，做上述表示。

衛福部疾病管制署今年提供的公費流感疫苗共有5種廠牌：國光、GSK、東洋、賽諾菲、高端。但媒體報導，新北市有家長不滿，學校在打疫苗1個月前就要求家長簽署同意書，卻直到接種前一天才公布要打的廠牌，根本沒時間了解及選擇。

石崇良說，公費流感疫苗都是經由疾管署的專家會議討論之後建議接種，且經公開採購，所有疫苗效果都是一樣的，在接種的時候，「我想不太需要一定要去堅持打那一類的疫苗」。

石崇良強調，除非，孩子過去打特定疫苗曾發生不良反應，就可以告訴醫療人員，事後可以去提供不同廠牌的醫療院所自行接種，若無特別副作用的人，最好還是按照建議期程接種流感疫苗。

商品推薦