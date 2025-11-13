校園打流感疫苗不能選廠牌？石崇良：效果都一樣
公費流感疫苗開打，校園接種卻有家長不滿，認為施打前一天才告知廠牌，來不及了解及選擇。衛福部長石崇良今天強調，若無特殊不良反應，家長不需要堅持特定廠牌，效果一樣。
石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「有關癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告。會前接受媒體聯訪，做上述表示。
衛福部疾病管制署今年提供的公費流感疫苗共有5種廠牌：國光、GSK、東洋、賽諾菲、高端。但媒體報導，新北市有家長不滿，學校在打疫苗1個月前就要求家長簽署同意書，卻直到接種前一天才公布要打的廠牌，根本沒時間了解及選擇。
石崇良說，公費流感疫苗都是經由疾管署的專家會議討論之後建議接種，且經公開採購，所有疫苗效果都是一樣的，在接種的時候，「我想不太需要一定要去堅持打那一類的疫苗」。
石崇良強調，除非，孩子過去打特定疫苗曾發生不良反應，就可以告訴醫療人員，事後可以去提供不同廠牌的醫療院所自行接種，若無特別副作用的人，最好還是按照建議期程接種流感疫苗。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言