「網路詐騙通報查詢網3.0」上線 國教盟：學生根本不知道不會用

數位發展部於11月12日發布「網路詐騙通報查詢網3.0」，然而，國教行動聯盟青年部對此表示，青少年詐騙問題嚴重，詐騙通報網雖然強大，若無法進入校園、納入教材，對學生而言就是「不知道、有困難、不會用」，呼籲政府重視青少年詐騙問題，把詐騙通報網帶進教室。

依警政署統計，2025年1–8月查獲青少年涉詐1萬7942人，其中車手8336人、占46.5%；12–17歲少年中，車手占比高達62.7%；在被害端，2025年第二季少年被害4906人，「詐欺」占25.3%居首。國教盟青年部表示，這顯示我國青少年必須從「會辨識」走向「會通報」的實作訓練。

國教盟青年部經訪談多名學生，發現詐騙通報網設置已超過一年，許多學生卻從未聽過「網路詐騙通報查詢網」，也不懂如何實際操作查證，顯示出目前政策推動與學生認知之間的落差。

執行長李雨函表示，數發部發展出很好的平台，但遇到詐騙的學生卻「不知道」、「不用會」，政策宣導並未進入學生族群中是打詐難以落實的最大關鍵。

李雨函指出，Z世代青少年主要資訊來源並非新聞網站，而是YouTube Shorts、IG Reels與TikTok等短影音，若只靠傳統管道宣導，學生根本接觸不到。要讓查證與防詐能力真正進入青少年生活，必須仰賴教育體系的導入與實作，建議數發部與教育部協作，為網路詐騙通報查詢網設計青少年友善介面，並納入教育部媒體素養課程指引，讓教師能配合教案實際引導學生操作；同時也建議結合家長會、圖書館與學校網頁，讓學生「看得到、學得會、用得上」。

國教盟青年部強調，如果不能讓學生學會通報、查核、辨識，再好的制度也只是功虧一簣。呼籲政府重視青少年詐騙問題，把「詐騙通報網3.0」帶進教室。

