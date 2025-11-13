女書店老闆、台灣性平運動重要人物蘇芊玲過世

作家何穎怡在臉書指出，昨晚驚聞蘇芊玲走了，不禁垂淚，遙送芊玲遠行。

何穎怡指出，蘇芊玲是女書店老闆，台灣性平運動的重要人物。她剛踏入翻譯這一行，女書店請她翻譯了一些女學專書。蘇芊玲應國立編譯館之邀編撰性平教材，還收了她的文章。

何穎怡說，女書店就在台大附近，爬上窄窄的樓梯，就是專門擺放女性主義書籍的藝文空間，蘇芊玲和編輯就在裡面上班編書，辦講座。那個年代你想得到的性平健將都在那個小空間裡戮力。

最近一次聯絡是六月時，何穎怡說，為了大罷免，大安區推出罷免羅智強的專報《四能報》，後來糧草不足，她四處募款，找到蘇芊玲，她很熱心，自己捐錢不夠，還去拉了她的同學捐錢。後來何在粉專裡提到她捐錢。蘇發訊息給何，說她在養病，已經大半年隱居。

何穎怡指出，當時才知道蘇芊玲罹患極其凶險的癌症。病中還幫著募款，在捐錢以及幫忙勸募的過程裡，隻字不提自己的病況。短短不到半年，當初樂觀抗癌的芊玲走了。想起她當年在性平的付出，想起她退休後仍四處演講，想起她和我最後一次的訊息對話是我傳上《四能報》對帳單給她，以示專款專用。她給我的最後一句話是「謝謝你們的付出」。

何穎怡說：「我以相同的話為蘇芊玲送行，「謝謝你的付出」。感激我的生命裡有你。我們終將再相見。」

商品推薦