中國信託當代繪畫獎出爐 李芳妤以巨幅瓷磚畫奪首獎「罕見的清新感」

由中國信託文教基金會主辦的第3屆「中國信託當代繪畫獎」得獎名單揭曉，藝術家李芳妤以「白瓷磚、花、縫隙」奪得首獎，獎金80萬元。3件優選作品分別為張皓宇「從水開始……接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」，以及黃嘉寧的「仙人掌塊（猴尾柱）」，各獲獎金40萬元。

「中國信託當代繪畫獎」鼓勵藝術家探索繪畫的當代表現語彙與邊界，是全台唯一聚焦「當代繪畫」的獎項。中國信託文教基金會表示，本屆吸引新銳與資深創作者踴躍參與，呈現台灣繪畫在形式、材質與思維上的豐沛能量。

評審團陣容包括台灣美術基金會執行長林平、藝術家李傑、獨立策展人許宇、台北藝術大學美術學院教授陳曉朋，以及中國信託文教基金會顧問蔣惠亭，兼具學術、策展、創作與國際藝術視野。

評審團主席林平不僅是「中國信託當代繪畫獎」的催生者與制度推手，更一路陪伴獎項優化成長。她說，「中國信託當代繪畫獎」設立的目的是要時時刺激創作者思考當代繪畫是什麼，短短3屆可以看見作品的跨度和多元性，沒有固定觀點。

林平說，本屆作品更具人文溫度。「我們自身文化裡有一種怡然自得、內化的、精神性的東西，要從生活中去求取」，本屆的首獎與3件優選作品不再關注社會議題，讓繪畫被解放，呈現人與藝術之間的關係「像忠實、親密的好朋友。」

首獎作品李芳妤「白瓷磚、花、縫隙」獲得評審團一致讚譽。評審指出，李芳妤以台灣隨處可見，深具生活感的「白磁磚」為靈感，運用壓克力與炭筆結合雷射貼紙，以「格子覆蓋格子」的手法消融水泥縫隙，將72組白瓷磚拼接成長達14公尺的巨大牆面，重組熟悉的秩序和觀看習慣。

評審許宇認為，「白瓷磚、花、縫隙」運用新世代更輕鬆的創作方式，切片與重組的幽默感，讓人眼睛為之一亮。」評審李傑也認為作品「帶來罕見的清新感，極具說服力」。

李芳妤表示，去年搬到新的租屋處，發現跟老家一樣的白瓷磚地板，有著大家習以為常的白色磁磚與水泥格線。而她想要覆蓋掉這種習以為常，在作品中嘗試以「格子消去格子」的方式，消融磁磚格線的慣性視覺，並繪上有眼睛的鬱金香，將拆解圖像視為一種繪畫方式。此一創新手法也讓繪畫不再只是平面圖像，而是在空間中延展，「讓繪畫長出去」

優選作品以多元材質開啟繪畫的實驗性。黃冠鈞「在與不在場的空間」讓顏料脫離畫布的束縛，成為懸浮於牆面、與光互動的繪畫物質。評審陳曉朋認為，這件作品會讓人好奇「這是繪畫嗎？」黃冠鈞運用塑膠的穿透感，展現趣味的層次轉換，乍看之下以為是一塊塑膠布，其實非常費工夫。

張皓宇年僅25歲，是獲獎藝術家中最年輕的。他的作品「從水開始……接著一場模擬的敘事」，將油彩與炭粉自由鋪展於無框畫布，構築出未完成的敘事現場。評審李傑認為，此作無論是布局安排、畫面的空間感，皆處理的很好。

此外，已獲得無數獎項肯定的藝術家黃嘉寧，以「仙人掌塊（猴尾柱）」拿下優選。此一作品運用精準筆法展現「微觀的具象」，畫面經營的高完成度，獲得評審一致青睞。

入選獎則有15名：王柏欽、吳德馨、李迪權、周楷倫、林盈秀、金可、郭秉恩、黃可維、黃宇瑍、黃至正、楊承諺、溫佳寧、盧冠宏、蕭參軍、顏政豪。

「中國信託當代繪畫獎」支持當代繪畫多元發展，持續透過獎項、展覽與典藏，推動藝術與社會的深度對話。第3屆得獎與入選共19件作品，將於明年3月13日至6月14日在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出，更多資訊詳見中國信託當代繪畫獎官網。

