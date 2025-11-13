獨立書局洪雅書房奪「獨書獎」 負責人余國信：書是社運子彈
專屬於全台獨立書店的「樹梅獨書獎」日前舉行第2屆頒獎典禮，以「還好我有開書店」為主題，表彰獨立書店閱讀推廣與文化實踐堅持。其中，被譽為濁水溪以南最活躍社運書店的嘉義市洪雅書房，因長年辦講座、推動公共議題交流，奪第2名「獨書獎」，洪雅書房負責人余國信說，「閱讀是社運子彈，展現書店作為地方文化基地深厚能量。」
洪雅書房負責人余國信自嘲「開書店，有1餐沒1餐」，但仍堅信閱讀能扎根社會，「議題要做得長久，要靠閱讀。書是子彈，閱讀有力量，社會運動才有發展性。」創立25年來，他已舉辦超過千場免費講座，從音樂創作人林生祥、陳明章到導演侯孝賢皆曾登台，讓書店成為南台灣重要公共文化平台。
洪雅書房每周三舉辦講座及親子活動，已成為嘉雲嘉南地區重要文教活動。上個月，洪雅書房邀請總統府資政、考試院前院長姚嘉文，來書房分享他追夢人生，介紹他著作3百萬字歷史小說「台灣七色記」。洪雅除講座未中斷還辦市集。現在新空間比過去更加寬敞舒適，有適合擺放書籍位置，享受更好講座體驗。
洪雅書房2年前搬遷新址義教東路，新洪雅空間擴大3倍，持續講座。余國信說，「不知能辦多少場，但只要有能力，就會繼續辦下去。」在AI數位浪潮中，洪雅書房用閱讀與對話守住一方文化火光。
本屆「獨書獎」共頒19個獎項與115萬元獎金，由樹梅文化藝術基金會主辦。董事長劉鎧表示，獨立書店是「文化停機坪」，縱使面對電商折扣與數位浪潮衝擊，仍以專業與熱情堅定航行。頒獎日刻意選在「雙11」，象徵對抗網購折扣節的反思與抵抗。文化部指出，為協助書業永續經營，已推動「創新書市」、「庄頭書展」及文化幣補助計畫，鼓勵民眾走入實體書店。
