缺師資…新北攜手台師大 啟動「未具教師證培力工作坊」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
面對全台教師短缺挑戰，新北市教育局11月起攜手國立台灣師範大學教育學院，開設「新北市114學年度國民中小學未具教師證之代理代課教師教學專業培育工作坊」，系統化培育新世代教師。圖／新北市教育局提供
面對全台教師短缺挑戰，新北市教育局11月起攜手國立台灣師範大學教育學院，開設「新北市114學年度國民中小學未具教師證之代理代課教師教學專業培育工作坊」，系統化培育新世代教師。

課程結合「有效溝通」、「教學專業」、「入班備觀議課」、「寒假回流」及「實戰課程」等五大模組，協助有志投入教育現場的教師深化親師生溝通與教學實務能力，達成「無縫接軌、順利成師」的目標，為教育現場注入專業與熱忱的新能量。

教育局長張明文表示，新北近年積極強化教師專業支持系統，此次攜手台師大開設的課程以實務導向與AI科技應用為核心，透過情境模擬與專業授證機制，讓教師能即學即用。通過標準者除獲得修業證明，並可登錄教育局人力資源庫，成為未來甄選時的重要參考依據。不僅完善教師培力體系，更為新北教育儲備兼具專業力與行動力的教師生力軍，展現教育局在人才培育上的高度與決心。

福營國中校長楊尚青表示，課程讓教師學會以提問引導學生思考，並掌握班級經營關鍵策略。育林國中校長馮宜欣也分享，培訓最大的價值在於協助懷抱教育夢想的教師定位自我，透過專業支持，讓有志教師能穩健前行，走得更遠、更有自信與溫度。

達觀國中小主任楊心茹指出，在全國教師短缺的挑戰下，開設此系列課程正逢其時。不僅讓未具教師證者具備教學專業，更將「熱情轉化為方法、努力化為習慣」，讓班級更穩定、教學更溫度，守護每一位學生的學習權益。

教育局表示，本次培訓為未具教師證教師建立制度化支持，也成為招募優秀師資的重要管道。首期已有近50名教師參訓，後續將持續擴大辦理，補足各學科與偏鄉師資缺口，全面提升新北教育品質，並以「AI＋教育」、「制度＋溫度」雙軸推動教師專業成長，讓每位教師與學生都能在學習旅程中共同成長、相互發光。

教師 教育局
