徐佳青：華語文學習中心明年拓點日紐澳 盼進駐中南美

僑委會在歐美設88所「台灣華語文學習中心」，第一期計畫告一段落。僑委會委員長徐佳青今天表示，已向國發會提出第二期計畫，預計明年在日本增設2所、紐澳5所，力拚能在中南美拓點。

立法院外交及國防委員會邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。

根據僑委會報告，僑委會協助美國、歐洲設置88所「台灣華語文學習中心」（TCML），美國68所、歐洲地區20所，教材有英文、法國、德國、西班牙文、波蘭文、印尼文以及越南文等多語言版本。

民進黨立委羅美玲質詢時詢問，教材出版印尼文跟越南文對未來華語文教育的布局。

徐佳青答詢時表示，僑生過去是以馬來西亞跟香港、澳門為主，但近十年來越南、印尼的學生數已超過馬來西亞及香港。因應此轉變，僑委會超前部署出版教材，提升兩國華語文能力。

徐佳青特別提到，明年將在日本增設兩所TCML，並增加日文版教材，另在澳洲有4所、紐西蘭有1所。期望未來不只是針對僑生，不管是即將外派來台的工程師或是商務人士，只要有興趣就能透過TCML掌握華語使用以及台灣文化發展方向。

被問及澳洲近期關閉多所孔子學院，是否成為TCML進駐契機。徐佳青強調，台灣科技蓬勃發展讓各國人士學習華語動機增強，不單是跟孔子學院（關閉）有關係，也無意與孔子學院競爭，兩者發展方向完全不同，孔子學院是做政治宣傳，TCML則是讓世界認識台灣文化。

徐佳青說，TCML中長程期計畫自2020年簽訂台美教育倡議啟動，第一期計畫今年告一段落，已向國發會提出第二期計畫，期望在2026年到2029年在亞太區、中南美洲拓點。

