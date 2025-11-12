「風獅爺漏風了」爆紅！賢庵國小勇奪全國潔牙微電影五項大獎

金門賢庵國小垵湖分校學生以作品「風獅爺漏風了」參加「2025年全國暨各縣市國小學童潔牙微電影觀摩比賽」，在全台53所參賽學校中脫穎而出，一舉奪下入圍獎、網路人氣獎第一名、創意優異獎、最佳金句獎佳作與最佳造型獎佳作等五項殊榮，成績亮眼。

賢庵國小校長黃芸芸與分校主任黃炳文親自帶領兩位學生北上領獎，接受衛生福利部與教育部國教署表揚。頒獎典禮由中華民國牙醫師公會全國聯合會主辦，衛福部張雍敏司長、國教署林如容專門委員及公會理事長陳世岳等人出席。

據了解，今年競爭激烈，參賽作品以創意手法詮釋口腔保健的重要性，內容涵蓋正確刷牙、少糖飲食、定期檢查、塗氟及窩溝封填等主題。「風獅爺漏風了」巧妙結合金門在地文化，透過「風獅爺愛吃糖蛀牙了」的趣味劇情，融入使用含氟牙膏、含氟漱口水及飯後潔牙等健康觀念，讓觀眾在歡笑中學習正確潔牙習慣。

垵湖分校近年積極發展媒體教育，由黃炳文與老師林亦謙指導學生拍攝微電影，屢屢在全國賽事中奪獎，學校並與黎明技術學院演藝影視學群合作，於寒暑假開辦「攝影營隊」，培養學生媒體素養與影片製作能力，讓孩子們在鏡頭前後都能自信發光。

垵湖分校近兩年參加不少比賽，包括2024第三屆小網紅大夢想短片選拔，以浯島屬於我們的創生及金門可以這樣玩榮獲全國佳作。去年的全國潔牙微電影比賽，以潔牙大作戰奪得網路人氣獎與入圍獎。校園菸檳危害防制教育影片比賽，「心不在菸」獲全國佳作。第三屆遠雄人壽小小金險獎，以好險我有準備與雨傘真重要獲創意影片佳作。2025校園友善風雲錄，分別以「我們一樣不一樣」奪全國評審獎第一名、「不知道怎麼跟男生相處」奪全國人氣獎第一名。

黃炳文表示，透過影像創作結合生活教育，讓孩子從「表演者」變成「說故事的人」，是培養創造力與表達力的最佳途徑；此次「風獅爺漏風了」能登上全國舞台，是學生們用心學習與團隊合作的成果。 金門賢庵國小垵湖分校學生以作品「風獅爺漏風了」參加「2025年全國暨各縣市國小學童潔牙微電影觀摩比賽」，透過趣味劇情，融入使用含氟牙膏、含氟漱口水及飯後潔牙等健康觀念，讓觀眾在歡笑中學習正確潔牙習慣。圖／賢庵國小提供 金門賢庵國小垵湖分校學生以作品「風獅爺漏風了」參加「2025年全國暨各縣市國小學童潔牙微電影觀摩比賽」，學生在現場還開心拍照留念。圖／賢庵國小提供 金門賢庵國小垵湖分校學生以作品「風獅爺漏風了」參加「2025年全國暨各縣市國小學童潔牙微電影觀摩比賽」，勇奪5大獎，成績亮眼。圖／賢庵國小提供

商品推薦