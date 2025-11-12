越南偏鄉學子獲台商獎學金：台灣人美心善令人嚮往

快訊

中央社／ 河內11日專電

第四屆越南台商獎學基金會扶助越南偏遠地區大學教育獎學金10日舉行頒證典禮，共29位學子獲獎。受獎者表示，台商義舉不僅讓學生實現夢想，甚至讓他能順利畢業，更讓台灣有「人美心善」的形象，令人嚮往。

頒證典禮10日在南越茶榮省茶榮大學舉行，由基金會董事長蘇建源主持。今年共有9名碩博士生，20名大學生受獎，捐贈總金額為2.5億盾。

駐胡志明市辦事處教育組長林韋至出席觀禮見證，校方代表茶榮大學顧問委員會主席陳歡金（Trần HoànKim）、茶榮大學副校長葉清松（Diệp Thanh Tùng）與各科系教授皆出席儀式。

蘇建源向中央社談及設立基金會的初衷，「取之於越南，用之於越南。在越南生活了30多年回饋一下滋養我們的越南社會是必要的」。

典禮後副校長帶領出席者參觀大學內各科系，其中農業與水產學院院長是由屏東科技大學畢業的博士黎竹靈（Lê Trúc Linh）出任。

他說，「走到建築系時，已有許多曾在台灣留學的教職員在門口歡迎我們，有台科大，台北醫大，中興及逢甲等，許多已在大學身居要職，讓校園的氣氛充滿台灣味」。

茶榮大學中文系講師蘇秋愛（To Xieu Ai）告訴中央社，因為有了台商的幫助，讓學生更有動力學習。「孩子很努力，嚮往到台灣學習，得到台商資助的激勵，感覺讓孩子一下就找到了方向」。

曾在台南唸過一年書的她，最愛台灣的人情味和正體字。她表示，獎學金不只是提供學習條件，更讓他們確認了人生未來理想的道路。

越南台商獎學基金會成立於2010年，透過台商捐款，開設獎勵優秀學生、扶助清寒或偏遠地區學生、推廣華語文教育等不同資助項目。截至2024年共協助逾1500位學生，超過126億越南盾。越南社會也因此對台灣有了「心善」的美好印象。

蘇秋愛說，他們先前不一定知道台灣，但看到台商提供的管道，就會覺得「他們人美心善，一定是生活在一個美好的國家，所受的教育一定也很好，所以會對台灣產生嚮往」。

今年獲獎者阮登魁（Đăng Khôi Nguyễn）告訴記者，獎學金不僅減輕了經濟負擔，也肯定了他在學習上的努力與付出。「它激勵我持續努力，並更有信心追求自己選擇的道路」。

未來想教中文的阮登魁說，「我非常珍惜並感謝台灣企業家的支持。這不僅是物質上的幫助，更是對越南學生教育與未來的真誠關懷，不僅深化雙邊關係，也為年輕人創造更多機會」。

另一位獲獎者阮氏清貞（Nguyễn Thị Thanh Trinh）向中央社說，「台灣商界人士的慷慨解囊幫助越南學生擁有更多機會去實現求學夢想，我非常感謝」。

雖從未去過台灣，「但我對這個既現代化又保留了獨特傳統文化國家的蓬勃發展印象深刻。我尤其欽佩台灣人的勤奮和創造力。希望有機會了解台灣文化、人民和教育，以及這裡人們友善親切的生活方式」。

阮氏玉貴（Nguyễn Thị Ngọc Quí）是去年台商獎學金獲獎者，正在台灣攻讀觀光所，她電訪時表示，家境艱困，父母須借錢讓生病的姊姊治病，連她唸書的錢都快無法負擔，「這份獎學金對我意義重大，若沒有它，我可能都無法畢業」。

她笑著說，「未來我一定會做跟台灣有關的工作，我一定會要讓更多越南人認識台灣，台灣真的很棒」。

越南 台商 中央社
