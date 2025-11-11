總統盼增3名諾貝爾得主 教部：建構完整培育鏈結

總統賴清德今天表示，希望在30年內，台灣至少增加3名諾貝爾獎得主。教育部晚間表示，將持續透過跨部會合作，建構從學生到學者的完整培育鏈結，營造有利環境。

賴總統上午出席2025年總統科學獎頒獎典禮時提到，希望在30年內，台灣在物理、化學、醫學等3個領域，至少增加3名諾貝爾獎得主。

教育部晚間以文字回應，諾貝爾獎殊榮象徵國家基礎科學實力與學術研究的卓越成果，將持續透過多元措施，培育具國際競爭力的頂尖人才。

教育部近年政策包括「特色領域研究中心」及「國家重點領域頂尖研究中心」，聚焦人工智慧、生醫、量子等前瞻領域；透過「玉山學者計畫」與「彈性薪資」，延攬並留任國際優秀學者；「博士生獎學金」及「人文社會科學跨國培育計畫」，則培育具潛力的青年科研人才。

在產學合作部分，教育部已在特別預算中規劃新台幣20億元經費，讓研究型大學與關鍵領域企業建立合作講座，使基礎研究能在產業應用獲益中持續得到經費支持，並持續投入先期研究。

而國際合作的研究工作，往往能有較大的學術影響力，隨之而來的國際聲譽，會吸引更多國際頂尖人才來台發展；因此，教育部致力營造友善外籍教授及研究人員的工作及生活環境，推動雙語政策，鼓勵國際人才及本國優秀學人的雙向流動。

近年台灣高教受到少子女化衝擊，教育部建立跨部會協作機制，推動多項措施，例如「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」、與產業共同設立研究學院等，未來將與國科會、國發會及經濟部等部會共同合作，營造培育人才的良好環境。

