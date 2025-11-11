快訊

文化部文薈獎頒獎 61件優秀作品共譜生命樂章

中央社／ 台北11日電
文化部「第24屆文薈獎－全國身心障礙者文藝獎」11日舉行頒獎典禮，今年選出61件得獎作品，文化部政務次長李靜慧（左）鼓勵文學類國中組第一名李亮葟（中）與圖畫書類國中組佳作李奕霈（右），鼓勵兄妹檔持續創作，未來可以合作繪本創作。圖／中央社（文化部提供）
文化部「第24屆文薈獎－全國身心障礙者文藝獎」11日舉行頒獎典禮，今年選出61件得獎作品，文化部政務次長李靜慧（左）鼓勵文學類國中組第一名李亮葟（中）與圖畫書類國中組佳作李奕霈（右），鼓勵兄妹檔持續創作，未來可以合作繪本創作。圖／中央社（文化部提供）

「第24屆文薈獎－全國身心障礙者文藝獎」今日舉行頒獎典禮，今年選出61件得獎作品，其中戴渝承「我的生活日常」筆觸真實質樸，獲得圖畫書類大專社會組第一名。

文薈獎分為文學類、圖畫書類及心情故事類3類別徵件，其中文學類及圖畫書類涵蓋國小、國中、高中職組及大專社會組各年齡層的身心障礙創作者。心情故事類則為身心障礙朋友的陪伴者設立，鼓勵他們將陪伴路上的內心思緒、人生體悟，透過創作得以梳理並與外界交流。今年全國有近500件投稿作品。

圖畫書類大專社會組第一名「我的生活日常」作品，從上課、外出到寫信給外婆的片段，呈現出自由奔放的構圖與鮮明色彩，整體敘事自然，大膽又童趣，極具感染力。

文學類國中組第一名李亮葟與圖畫書類國中組佳作李奕霈為兄妹檔，哥哥李亮葟「尋光」流暢的文字讓評審盛讚，妹妹李奕霈則以「花桔上學去」獲得佳作。文化部次長李靜慧頒獎時，特別鼓勵他們持續創作，更可以一起合作繪本創作，未來參加文化部的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」。

蔣明志的「報紙」榮獲心情故事類第一名，作者以報紙為媒介，描寫父子間的情感連結，評審指出，「報紙是生活的載體，也是一種情感的橋梁。作者透過報紙閱讀與父親建立的互動，真摯而動人，呈現出不可取代的親情厚度。」

李靜慧表示，文薈獎是一場充滿生命能量的聚會，創作者以書寫、繪畫等方式，「讓我們了解他們的世界，也藉由這些作品，讓我們看見他們。」

立法委員郭昱晴致詞時引用泰戈爾的詩「用生命影響生命」，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗」。她說，許多創作者跳脫身體障礙與藩籬，以繪畫、文字方式告訴社會他們的生命故事；而有陪伴者辛苦的付出，也因此讓大家看見生命的光。

立法委員吳思瑤表示，文薈獎得獎者「用文字發光、用色彩說故事、一筆一畫都是生命的力量」。她引用北投「多寶藝術學堂」的話，「生命有多麼的差異，生命就有多麼的美麗」，期盼文薈獎年年散發正能量，一起用藝術能量，活成屬於每一個人的那道光。

文薈獎為落實文化近用，得獎作品除於典禮現場展示，各類組得獎作品亦可在官方網站點閱瀏覽，並錄製為DAISY格式無障礙數位有聲書，讓民眾以多元管道欣賞。

