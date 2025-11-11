教師荒問題嚴重…持教師證卻不願意任教？鄭英耀點2原因

國民黨立委呂玉玲今天說，我國教師荒問題嚴重，許多教職人員並未投入第一線服務。教育部長鄭英耀坦言，持有教師證卻不願意任教，可能原因包括科技產業待遇較佳、師生彼此互信不足等，教育部也有陸續深入地方與相關團體進行座談。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。呂玉玲質詢，教育是國家百年大計，也是下一代成長關鍵；根據教育部統計資料，全國公立中小學3303所學校，目前仍然缺乏1429名代理教師，未來要如何解決教師荒的問題？

鄭英耀答詢表示，目前公立中小學有超過19萬教師，全國大專院校每年都有培養師資，平均取得教師證人數約為6000人，國民教育屬於地方政府權責，教育部有鼓勵地方政府攬才；至於領有教師證卻不願意任教，可能原因包括科技產業待遇較佳、師生彼此互信不足等。

呂玉玲質詢，我國中小學底薪為2萬5000元，勞工基本工資則為2萬9500元，儘管加上學術研究加給、導師加給、行政加給及偏遠地區津貼等，平均薪資也僅有4萬多元，工作10年的薪資範圍頂多7萬元，「如果是讀理工科，薪資可能還更高」。鄭英耀回應，教師薪資本來就是本俸加上學術研究費，兩者不能一刀兩切。

呂玉玲再指，過去20年基本工資漲幅為230%，然而國中小教師鐘點費僅上調5%至29%，再加上還要兼任學校行政人員，工作必須疲於奔命非常辛苦。鄭英耀則說，感謝委員關注台灣教育及教師工作權益，教育部也有陸續到地方與相關團體進行座談。

呂玉玲還說，由於學生家長投訴，很多教師必須接受調查，導致工作身心俱疲，時常需要所謂代課教師，薪資卻無法比照一般教師。鄭英耀回應，代課教師待遇無法比照一般教師，代理教師待遇則是與專任老師一致。

呂玉玲追問，現行國小教師員額編制為每班1.65人，然而已經將近10年沒有調整，未來能否進行相關調整？鄭英耀則說，教育部訂定最起碼的標準，然而攬才留才為地方權責，教育部會跟地方政府積極討論，如果教育部訂得太高，地方政府也無法執行。

商品推薦