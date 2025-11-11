快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員建議應推動截切水果，避免孩子不吃、放在書包裡壞掉造成浪費。不過業者直言，提供截切水果需考量生鮮、冷鏈運送等問題，成本較高也容易有食安疑慮。示意圖。圖／報系資料照
議員建議應推動截切水果，避免孩子不吃、放在書包裡壞掉造成浪費。不過業者直言，提供截切水果需考量生鮮、冷鏈運送等問題，成本較高也容易有食安疑慮。示意圖。圖／報系資料照

北市營養午餐預算80多億元，其中10多億元為水果。議員建議應推動截切水果，避免孩子不吃、放在書包裡壞掉造成浪費。不過業者直言，提供截切水果需考量生鮮、冷鏈運送等問題，成本較高也容易有食安疑慮。家長也認為，完整水果可以讓小朋友決定何時吃，也可以學習自己動手。

團膳業者、台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，目前除國小部分學校有廚房，偶爾會提供截切水果外，大部分仍提供完整水果，包含香蕉、橘子、柳丁、百香果等，主要仍是考量安全及衛生，完整水果能確保水果新鮮度與保存性。

高嘉鴻指出，團膳工廠多為便當或午餐熱食生產場所，在此處切水果容易產生風險，如果發生任何食安問題，責任通常會落在業者身上。為避免風險，切水果的場域需要有嚴格的衛生標準，需取得CAS認證，且要確保學生在一定時間內會把水果吃完，避免變質。

高嘉鴻說，少數團膳業者會與切水果廠商合作，提供取得CAS認證的成包水果給學生，不過運送如同鮮奶一樣，需要有完整的冷鏈運送機制，而大部分團膳餐車屬保溫設計，難以符合標準，加上截切水果成本較高，推動不易。

北市國小學生家長會聯合會長蕭雯謙也說，雖然提供截切水果可以增加多樣性，但家長首要考量仍是保存與新鮮度。午餐時間有限，孩子不一定飯後就想吃水果，若提供截切，反而可能變成「被迫吃」，增加孩子排斥感。

蕭雯謙表示，提供完整水果也具有教育意義，有些水果孩子可能沒看過原貌，讓小朋友親手碰觸食材，在老師帶領下學習如何食用，也是體驗。例如家中小朋友就會跟她分享如何用湯匙切百香果、奇異果，提升生活能力。

水果 北市 營養午餐
北市議員促營養午餐納入截切水果 團膳業者憂有食安疑慮

北市營養午餐預算80多億元，其中10多億元為水果。議員建議應推動截切水果，避免孩子不吃、放在書包裡壞掉造成浪費。不過業者...

