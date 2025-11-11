「不能動刀」怎切水果？柳橙插吸管成營養午餐詭異現象
北市營養午餐品質逐年提升，但常發放奇異果、百香果等原型水果，國小學生不能動刀「好難吃」，還出現吸管插柳橙、塞在書包成水果泥等情況，議員建議應推動截切水果。教育局允諾研議，將邀集學校討論可行方案及試辦模式。
今下午議會教育部門質詢，民進黨議員洪婉臻關注營養午餐水果的供應形式。她說，北市2014年至2023年營養午餐經費86億元，其中水果占13億元，孩子卻常不買單。台灣四季的當季水果19至23種不等，學校每季常用6至10種，春天如蓮霧、橘子，夏天有百香果、芭樂，秋天是蘋果、柳橙，冬天有橘子等，部分水果都需要截切才吃得到。
洪婉臻現場擺出截切水果、柳橙與百香果等原型水果，邀請教育局長湯志民體驗小學生吃水果有多不方便如何吃。湯志民選擇柳橙後，第一反應是「沒有刀子」，洪婉臻提醒小學生沒刀子用，要他徒手剝。湯認為，柳橙可做截切，也坦言手剝比較辛苦，至於百香果要切開，需要湯匙。
她指出，北市一直提升營養午餐的品質，但水果常是一整顆，低年級學生好「難」吃，尤其午餐半個多小時，要打飯、用餐加吃水果，時間一下就過，過往曾變成柳橙插吸管的「創意處理」，從小培養荒島求生能力，同學不吃全帶回家「孝敬父母」，甚至「爛在書包」成水果泥。
洪婉臻說，營養午餐水果多數未切，品項少、完食率低，剝皮門檻高、用餐時間短，而且廚餘偏多，教育局不能因給原型食物的經費較低就便宜行事，她要求研議營養午餐增設截切水果，可從小學生先行試辦。
教育局回應，學校午餐菜單設計及供應內容，依教育部「學校午餐食物內容及營養基準」為依據，以每日供應1份水果為目標，學校午餐供應水果採用當季食材，且以方便學生食用為原則，配合學生年齡及食用狀況適度調整供應，並加強食農教育指導學生認識水果及食用方式。
教育局說，裁切水果能增加學生食用意願，但學校午餐供應尚需考量「水果截切過程易導致氧化」、「維生素C流失與口感變差」、「截切後保鮮時間短」、「冷藏保存與快速配送」、「微生物繁殖與食安風險」及「包裝材質若為一次性塑膠，增加環境負擔」等因素。
教育局強調，將邀集學校討論可行方案及試辦模式，並同步詢問團膳業者有關冷鏈、保存、食安、環保包裝等議題，確認後，以實施計畫方式尋找有意願學校進行研究規畫。
