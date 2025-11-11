英語自主檢測系統新增B2級別 AI助大專生自主學習

快訊

中央社／ 台北11日電
教育部表示，「英語自主檢測系統」今年新增B2級別，並在口說測驗中加入開放式題型，大專生也可使用，透過AI技術判斷發音、文法正確性，並提供個人化分析與自主學習建議。示意圖／AI生成
教育部今天表示，「英語自主檢測系統」今年新增B2級別，並在口說測驗中加入開放式題型，大專生也可使用，透過AI技術判斷發音、文法正確性，並提供個人化分析與自主學習建議。

教育部今天召開記者會，主任秘書林伯樵表示，酷英平台和英語自主檢測系統今年引進的新功能，能嘉惠所有學子。教育部一直以來都希望豐富學習環境，給孩子最好的資源工具，進而能走向全世界。酷英平台註冊人數已達256萬人，未來會更強化自主學習的要素，讓學生不受時空限制。

林伯樵表示，「英語自主檢測系統」今年延伸到B2級別（CEFR歐洲共同語文參考架構），可銜接大專需求，未來不管是日常英文、學術學習，還是要前往海外交流、考國際英檢，都可在上述系統和酷英平台找到資源。

台師大英語系教授陳浩然提到，系統中有AI英語聊天機器人，可以模擬各種生活情境，使用者用麥克風即可對話，害羞的話也可用打字來練習。而AI寫作工具則有自動批改，提供作文架構與潤飾建議等。

陳浩然指出，系統會提供「個人化建議」，每題提供客製化的回饋與學習建議，例如回應中缺少描繪情境等，都能即時將資訊提供給使用者。聊天機器人可以調整語速、提供句子改正的建議，還能選擇對話地點、情境、對象，讓AI對話更為準確。

陳浩然也提到，這個系統可以選藝術家、教授、甚至是卡通人物等不同的對話人物。且這項系統沒有限時數、不須扣點，比市面上的各種工具更有競爭力。

