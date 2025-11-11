中小學生讀物選介有獎徵答即將截止
文化部第47次「中小學生讀物選介」，今年以全新故事場景「閱讀的魔法森林」揭開序幕，邀請大家化身森林小探員，展開尋書探險，系列推廣活動之一的「有獎徵答」，將於11月25日截止，歡迎踴躍參加，眾多獎品等你來拿，讓閱讀更貼近生活。
本屆經由24位專家學者嚴謹審查，共選出623種推薦讀物及70種精選之星書籍，包括：圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫與雜誌等八大類，期盼此份書單成為學生、師長及圖書館的重要選書指南。
今年延續去年短影音企劃，將各類精選好書，透過影音將評審推薦理由與書籍亮點帶給民眾。凡於官網觀看短影音與精選之星書單並完成答題，即可參加抽獎。獎項包含「首獎」電子圖書禮券3,000元、「搜書達人獎」、「愛書團體獎」及「FB好書帶回家」等，總價值高達10萬元。臉書粉絲專頁亦同步舉辦留言抽獎，邀請大小朋友分享最喜歡的「精選之星」書籍。
其中，更歡迎學校教師自行規劃辦理校園閱讀推廣活動，帶領學生閱讀選書與相關好文、參與答題，並於11月27日前填寫閱讀推廣成果表單，即可參加「愛書團體獎」。
文化部指出，在資訊碎片化的時代，書籍仍提供清楚的知識脈絡。期盼書單透過多元活動推廣，成為可信賴的選書依據。相關資訊請見活動官網及粉專公告，歡迎全國師生與家長共襄盛舉。
「有獎徵答」相關資訊：
活動辦法：https://book.moc.gov.tw/book/new/method/
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/mocbook2015/
閱讀推廣成果表單：https://forms.gle/kWnQcN4brookaBHM9
