中小學生讀物選介有獎徵答即將截止

文／ 中小學生讀物選介提供

文化部第47次「中小學生讀物選介」，今年以全新故事場景「閱讀的魔法森林」揭開序幕，邀請大家化身森林小探員，展開尋書探險，系列推廣活動之一的「有獎徵答」，將於11月25日截止，歡迎踴躍參加，眾多獎品等你來拿，讓閱讀更貼近生活。

文化部「第47次中小學生讀物選介」有獎徵答、快閃書展、校園活動熱烈展開，致力讓閱讀風氣紮根校園與家庭。 圖／中小學生讀物選介
文化部「第47次中小學生讀物選介」有獎徵答、快閃書展、校園活動熱烈展開，致力讓閱讀風氣紮根校園與家庭。 圖／中小學生讀物選介

本屆經由24位專家學者嚴謹審查，共選出623種推薦讀物及70種精選之星書籍，包括：圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫與雜誌等八大類，期盼此份書單成為學生、師長及圖書館的重要選書指南。

以文化部「第47次中小學生讀物選介」書單為主題，精選10本做書店特陳，並將書店原有的入選書籍整理成一櫃提供讀者閱讀，也方便查找。 圖／小獸書屋
以文化部「第47次中小學生讀物選介」書單為主題，精選10本做書店特陳，並將書店原有的入選書籍整理成一櫃提供讀者閱讀，也方便查找。 圖／小獸書屋

今年延續去年短影音企劃，將各類精選好書，透過影音將評審推薦理由與書籍亮點帶給民眾。凡於官網觀看短影音與精選之星書單並完成答題，即可參加抽獎。獎項包含「首獎」電子圖書禮券3,000元、「搜書達人獎」、「愛書團體獎」及「FB好書帶回家」等，總價值高達10萬元。臉書粉絲專頁亦同步舉辦留言抽獎，邀請大小朋友分享最喜歡的「精選之星」書籍。

文化部「第47次中小學生讀物選介」有獎徵答活動，歡迎踴躍參加，眾多獎品等你來拿。 圖／中小學生讀物選介
文化部「第47次中小學生讀物選介」有獎徵答活動，歡迎踴躍參加，眾多獎品等你來拿。 圖／中小學生讀物選介

其中，更歡迎學校教師自行規劃辦理校園閱讀推廣活動，帶領學生閱讀選書與相關好文、參與答題，並於11月27日前填寫閱讀推廣成果表單，即可參加「愛書團體獎」。

以「當代優質台漫」為書展主題，學生多以學習單，也有拍攝推薦書的短片、寫推薦語等方式來共襄盛舉。 圖／新北市立鶯歌國中
以「當代優質台漫」為書展主題，學生多以學習單，也有拍攝推薦書的短片、寫推薦語等方式來共襄盛舉。 圖／新北市立鶯歌國中

文化部指出，在資訊碎片化的時代，書籍仍提供清楚的知識脈絡。期盼書單透過多元活動推廣，成為可信賴的選書依據。相關資訊請見活動官網及粉專公告，歡迎全國師生與家長共襄盛舉。

師生共同閱讀海洋主題書籍《有誰聽到座頭鯨在唱歌》，透過低碳旅行，實際落實減碳。 圖／台中市北屯區逢甲國小
師生共同閱讀海洋主題書籍《有誰聽到座頭鯨在唱歌》，透過低碳旅行，實際落實減碳。 圖／台中市北屯區逢甲國小

「有獎徵答」相關資訊：

活動辦法：https://book.moc.gov.tw/book/new/method/
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/mocbook2015/
閱讀推廣成果表單：https://forms.gle/kWnQcN4brookaBHM9

