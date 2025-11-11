快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

更生美展台中登場 展出逾百件作品與顏正國遺作

中央社／ 台中11日電

2025更生美展即日起至19日在台中舉辦，共展出藝術及雕塑作品190件，包括已逝影星顏正國的生前書畫遺作，法務部長鄭銘謙會中表示，看到顏正國的作品相當感動，也帶給大家祝福。

更生美展今天在台中市大墩文化中心舉行開幕典禮，並同步發表「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書，鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中市政府法制局長李善植、台中更保會主委廖學從等人皆出席。

今年更生美展適逢更生保護會80週年，策展「以愛復歸」為核心主軸，展出台中區矯正機關收容人及台北監獄銅雕作品，及邀展共展出件數計190件，為歷屆件數最多，會中並展出已逝影星顏正國的生前書畫遺作「五十已過容顏老」。

鄭銘謙會中致詞時表示，更生保護工作有賴地方政府、地檢署及台灣更生保護會的合作，才能持續深化及延續監所教化成果，更生美展呈現更生人以藝術陶冶心性，並以藝術創作走向就業及創業的輔導成果，他看到顏正國的作品相當感動，也帶給大家祝福。

顏正國生前的友人「鋼鐵爸」說，顏正國展出的「五十已過容顏老」作品，是在今年6月間創作，當時因身體虛弱，且一直寫不出要的感覺，嘗試1個多月才完成。

鋼鐵爸表示，當時他看到作品感到驚豔與驚訝，詢問顏正國創作契機，對方說「人生啊，我也50歲了」神情相當淡定。顏正國的一生相當精采，從入監、出獄到再創巔峰，當導演、自編自導，相當不容易。

主辦單位說明，顏正國曾於「才藝舍坊」接觸書法，出監後憑著堅持與熱情，不僅屢獲獎項，更將所學書法技藝學以致用，至社區及台北少年觀護所教學回饋社會，自民國104年起參加更生美展，每年皆入選為「藝術達人」。

