一生必看展！故宮南院迎院慶 鎮院國寶亮相限展42天
國立故宮博物院歡慶百年，故宮南院推出重磅特展，展出3件「鎮院國寶」北宋山水巨作——范寬的谿山行旅圖、郭熙的早春圖與李唐的萬壑松風圖，邀請名模林志玲錄製語音導覽，展期僅42天，採線上預約制，邀大家一起近距離感受跨越千年的山水巨作。
故宮蕭宗煌院長表示，北宋3件巨碑式山水畫名作，是藝術史上經典，范寬的「谿山行旅圖」筆下崇山峻嶺的壯闊，展現天地大觀的氣勢；郭熙的「早春圖」描繪雲煙流轉，蘊含天人合一的哲思；李唐的萬壑松風圖則以斧劈剛勁筆法，開創承先啟後的山水風貌。
故宮總策展人余佩瑾指出，北宋3幅山水畫是經文化部指定公告為「國寶」限展書畫藏品，3年展出一次，每次限展42天，今年以創新方式鼓勵觀眾親近國寶，邀請台灣名模林志玲無償獻聲，為作品錄製語音導覽，林志玲更以公益行動邀請弱勢家庭共享愛與藝術之美。
故宮南院今年與台灣大哥大推出「MyMoji 3D貼圖」，掃描QR Code可走入畫境，體驗動態貼圖樂趣；設計互動心理測驗「關於我成為時空旅人，闖入宋代山水畫的故事」，讓觀眾探索畫中世界；另也與雷諾瓦舉辦「國寶拼圖王大賽」，11月16日及12月27日共4場次，邀觀眾組隊挑戰。
故宮南院表示，千年畫作保存不易，3幅國寶同時展出機會難得，展至12月28日止，為維護參觀品質，S203展廳採線上預約制，散客預約網址 https://reurl.cc/5ReL6G，團體預約網址 https://reurl.cc/OmdaOr，也可至故宮南院官網或臉書專頁查詢。
