總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義與工程科學組的葉均蔚，表彰他們在科研領域的卓越貢獻與對人類福祉的深遠影響。

梁賡義院士長年投身生物統計與流行病學研究，首創「縱貫研究方法」，突破傳統分析侷限，建立長期追蹤資料分析的新典範，成為公共衛生、醫學與社會科學不可或缺的核心工具。葉均蔚院士於1995年首創「多主元素為核心」的設計理念，開啟高熵合金研究的新時代，並提出「高熵效應、晶格扭曲效應、緩慢擴散效應、雞尾酒效應」四大理論基石，徹底改寫傳統材料設計思維。 「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義（右）與工程科學組的葉均蔚（左），表彰他們在科研領域的卓越貢獻與對人類福祉的深遠影響。記者葉信菉／攝影

