快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
賴清德總統（中）上午出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮，並與貴賓們握手致意。記者葉信菉／攝影
賴清德總統（中）上午出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮，並與貴賓們握手致意。記者葉信菉／攝影

「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義與工程科學組的葉均蔚，表彰他們在科研領域的卓越貢獻與對人類福祉的深遠影響。

梁賡義院士長年投身生物統計與流行病學研究，首創「縱貫研究方法」，突破傳統分析侷限，建立長期追蹤資料分析的新典範，成為公共衛生、醫學與社會科學不可或缺的核心工具。葉均蔚院士於1995年首創「多主元素為核心」的設計理念，開啟高熵合金研究的新時代，並提出「高熵效應、晶格扭曲效應、緩慢擴散效應、雞尾酒效應」四大理論基石，徹底改寫傳統材料設計思維。

「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義（右）與工程科學組的葉均蔚（左），表彰他們在科研領域的卓越貢獻與對人類福祉的深遠影響。記者葉信菉／攝影
「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義（右）與工程科學組的葉均蔚（左），表彰他們在科研領域的卓越貢獻與對人類福祉的深遠影響。記者葉信菉／攝影

梁賡義
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

「總統因素」成變數？ 陳亭妃：賴是公共財 不擔心影響初選

民眾黨走讀8警受傷！北檢二度傳喚 黃國昌：賴清德要好好複習兩公約

相關新聞

總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義與工程科學組的...

用畫筆處理人際關係 李憶婷繪本入選美國際插畫展

繪本作家暨插畫家李憶婷的英文繪本The Quiet One，入選美國插畫家協會主辦的「2025原創藝術」國際插畫展。她說...

幼兒園監視器畫面僅存14天存漏洞 侯友宜允研議延長至1月

兒少受虐議題愈受重視，新北市議員呂家愷今天在議會總質詢指出，幼兒園監視器現行僅保存14天易成漏洞，除延長保存期限，市府更...

校務會議淪「主管會議」？高校工會籲修大學法教師代表限非主管

現行大學法賦予大學校務會議議決校務重大事項的權利，但高教工會今日召開記者會指出，許多大學校內行政主管占校務會議代表比例過...

康橋國際學校iGEM國際賽傳捷報 雙校區共奪兩金一銀展現跨域科研實力

國際基因工程機器競賽（International Genetically Engineered Machine Competition，簡稱iGEM），這場被譽為「合成生物學界奧林匹克」的全球學術盛事

舊課桌椅流向哪？新北：在不同場域延續物命 基隆：變身為藝術品

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅都能「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。