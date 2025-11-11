總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻
「2025年總統科學獎」頒獎典禮上午於總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎予兩位得主，分別為生命科學組的梁賡義與工程科學組的葉均蔚，表彰他們在科研領域的卓越貢獻與對人類福祉的深遠影響。
梁賡義院士長年投身生物統計與流行病學研究，首創「縱貫研究方法」，突破傳統分析侷限，建立長期追蹤資料分析的新典範，成為公共衛生、醫學與社會科學不可或缺的核心工具。葉均蔚院士於1995年首創「多主元素為核心」的設計理念，開啟高熵合金研究的新時代，並提出「高熵效應、晶格扭曲效應、緩慢擴散效應、雞尾酒效應」四大理論基石，徹底改寫傳統材料設計思維。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言