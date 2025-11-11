台中國家歌劇院迎影后 伊莎貝雨蓓演繹悲劇女王
法國影后伊莎貝．雨蓓Isabelle Huppert再度來台，演出劇場導演羅密歐．卡士鐵路奇Romeo Castellucci劇作「貝芮妮絲」，化身1位被遺棄卻仍燃燒愛的女王，挑戰人性情感深淵。
貝芮妮絲改編自法國古典劇作家拉辛Jean Racine的同名悲劇，以優美的亞歷山大詩體對白刻畫三角戀的內心糾葛與情感拉扯，展現古典主義戲劇的語言之美與情感深度。卡士鐵路奇保留了主角貝芮妮絲的完整台詞，模糊了其他角色的存在，凸顯女主角孤絕的靈魂與語言無法傳達的痛楚。
卡士鐵路奇表示，這是一齣以伊莎貝．雨蓓為核心的貝芮妮絲，「她是恆星，是混亂之中的靜止，是暴風之眼。所有角色都因她而生、圍繞著她」。
根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，伊莎貝．雨蓓以挑戰極端情緒、性別邊界與道德灰色地帶的角色聞名，出道以來，參與超過120部電影與劇場作品，表演風格冷靜卻極具爆發力。貝芮妮絲2024年在巴黎首演時雖引起爭議，卻因雨蓓的獨挑大樑演出而贏得熱烈讚譽。
1978年，伊莎貝．雨蓓以「維奧萊特．諾齊埃爾」奪下坎城影后；1995年憑「儀式」獲威尼斯影后與凱薩獎影后；2001年以「鋼琴教師」再度榮獲坎城影后；2016年以「她的危險遊戲」摘下金球獎影后，她挑演的作品大膽探討社會禁忌，風格鮮明、震撼人心。
羅密歐．卡士鐵路奇則是義大利最具代表性的意象派導演之一，兼具演員、作家、視覺藝術家、服裝與燈光設計師等多重身分，以強烈的象徵手法與對古典藝術的重新詮釋聞名。他曾在劇場作品中塗鴉，毀損耶穌畫像，遭宗教團體示威抗議，甚至收到死亡威脅，但仍無損他的藝術高度。
2025「NTT遇見巨人」系列之一貝芮妮絲將於11月14日至16日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。
