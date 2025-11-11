快訊

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

台中國家歌劇院迎影后 伊莎貝雨蓓演繹悲劇女王

中央社／ 台北11日電

法國影后伊莎貝．雨蓓Isabelle Huppert再度來台，演出劇場導演羅密歐．卡士鐵路奇Romeo Castellucci劇作「貝芮妮絲」，化身1位被遺棄卻仍燃燒愛的女王，挑戰人性情感深淵。

貝芮妮絲改編自法國古典劇作家拉辛Jean Racine的同名悲劇，以優美的亞歷山大詩體對白刻畫三角戀的內心糾葛與情感拉扯，展現古典主義戲劇的語言之美與情感深度。卡士鐵路奇保留了主角貝芮妮絲的完整台詞，模糊了其他角色的存在，凸顯女主角孤絕的靈魂與語言無法傳達的痛楚。

卡士鐵路奇表示，這是一齣以伊莎貝．雨蓓為核心的貝芮妮絲，「她是恆星，是混亂之中的靜止，是暴風之眼。所有角色都因她而生、圍繞著她」。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，伊莎貝．雨蓓以挑戰極端情緒、性別邊界與道德灰色地帶的角色聞名，出道以來，參與超過120部電影與劇場作品，表演風格冷靜卻極具爆發力。貝芮妮絲2024年在巴黎首演時雖引起爭議，卻因雨蓓的獨挑大樑演出而贏得熱烈讚譽。

1978年，伊莎貝．雨蓓以「維奧萊特．諾齊埃爾」奪下坎城影后；1995年憑「儀式」獲威尼斯影后與凱薩獎影后；2001年以「鋼琴教師」再度榮獲坎城影后；2016年以「她的危險遊戲」摘下金球獎影后，她挑演的作品大膽探討社會禁忌，風格鮮明、震撼人心。

羅密歐．卡士鐵路奇則是義大利最具代表性的意象派導演之一，兼具演員、作家、視覺藝術家、服裝與燈光設計師等多重身分，以強烈的象徵手法與對古典藝術的重新詮釋聞名。他曾在劇場作品中塗鴉，毀損耶穌畫像，遭宗教團體示威抗議，甚至收到死亡威脅，但仍無損他的藝術高度。

2025「NTT遇見巨人」系列之一貝芮妮絲將於11月14日至16日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸劇女神趙露思生日會新歌舞台首唱，「黑色透膚裝」氣場全開！女王感滿分

不愧是IU「2025最佳演員」奪冠！完美六邊形戰士　潤娥連3部爆劇登頂喜劇女王

平口小洋裝炸出兇猛上圍！ 小S大女兒Elly「金髮辣妹風」女王氣場狂飆

才拿下威尼斯影后 辛芷蕾「本來想退休」封后後：打起精神演下去

相關新聞

用畫筆處理人際關係 李憶婷繪本入選美國際插畫展

繪本作家暨插畫家李憶婷的英文繪本The Quiet One，入選美國插畫家協會主辦的「2025原創藝術」國際插畫展。她說...

幼兒園監視器畫面僅存14天存漏洞 侯友宜允研議延長至1月

兒少受虐議題愈受重視，新北市議員呂家愷今天在議會總質詢指出，幼兒園監視器現行僅保存14天易成漏洞，除延長保存期限，市府更...

校務會議淪「主管會議」？高校工會籲修大學法教師代表限非主管

現行大學法賦予大學校務會議議決校務重大事項的權利，但高教工會今日召開記者會指出，許多大學校內行政主管占校務會議代表比例過...

康橋國際學校iGEM國際賽傳捷報 雙校區共奪兩金一銀展現跨域科研實力

國際基因工程機器競賽（International Genetically Engineered Machine Competition，簡稱iGEM），這場被譽為「合成生物學界奧林匹克」的全球學術盛事

舊課桌椅流向哪？新北：在不同場域延續物命 基隆：變身為藝術品

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅都能「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅，在...

新北4年8億更新課桌椅設備 議員質疑申請制耗費行政能量

新北市府近期宣布4年投入8億元汰換課桌椅、飲水機與置物櫃，卻不是專款全面推動，學校要向議員爭取補助，且自籌20%，被質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。