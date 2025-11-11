用畫筆處理人際關係 李憶婷繪本入選美國際插畫展

繪本作家暨插畫家李憶婷的英文繪本The Quiet One，入選美國插畫家協會主辦的「2025原創藝術」國際插畫展。她說，繪本都在處理人與人的關係，如何能更和諧相處，「大人也可以看」。

安靜的李憶婷一直用繪本來處理「溝通」。她說，長大成人後還是覺得很多事無法用言語來說，用故事來表達是最好的方式。生活中不好理解、想要理解的事，用故事來呈現。

今年3月由厄德門斯出版公司（EerdmansPublishing）發行的英文繪本The Quiet One，李憶婷用水彩與色筆講述害羞安靜的女孩米里（Milly）與機器人阿諾（Arnold）的故事，傾聽後，內向孩子打開了心窗。

The Quiet One入選美國插畫家協會（Society ofIllustrators）年度國際插畫展「2025原創藝術」（TheOriginal Art 2025），與全球250件作品同時展出。活動自1980年創立以來，被譽為最具代表性的兒童繪本插畫展之一，每年由專業評審從各地出版的圖畫書中，選出優秀作品。

The Original Art 2025展覽已於秋季在紐約插畫家協會畫廊登場。

李憶婷在駐紐約台北文化中心表示，她的繪本都在處理人與人的關係，如何能更和諧相處。許多問題源於誤會與不瞭解，（繪本）是一種溝通方式。

李憶婷用英文與中文創作，讀者橫跨兩種語言，她觀察身邊的人、朋友、家人、新聞，找出其中重複發生的事，成為一個個饒富啟發與趣味的小故事。她笑說：「大人也可以看這些繪本故事。」

創作上，李憶婷初期會嘗試很多手法，但之後還是會回到水彩與色鉛筆。

她說，因為（畫風）比較清透，適合這些故事。每個故事都會思考適合什麼媒材，喜歡在畫風上展現小細節，襯托故事背景有些小事情發生，無需透過文字提及，能讓小朋友看到些細節。如畫個坐輪椅的小朋友，但不會特別突出，就是自然日常。

李憶婷的英文作品包括What’s the Rush?、Le Jardinde Jean與中文作品「美好動物園」、「美好食堂」等。作品有幽默、想像、天真與細膩的人性觀察，曾獲英國Queen’s Knickers Award亞軍與葡萄牙Serpa國際繪本獎等。 繪本作家暨插畫家李憶婷的英文繪本The Quiet One，入選美國插畫家協會主辦的「2025原創藝術」國際插畫展。她認為，許多事情用故事來表達是最好方式。中央社

