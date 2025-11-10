幼兒園監視器畫面僅存14天存漏洞 侯友宜允研議延長至1月

兒少受虐議題愈受重視，新北市議員呂家愷今天在議會總質詢指出，幼兒園監視器現行僅保存14天易成漏洞，除延長保存期限，市府更該跨局處成立「兒少保護辦公室」專責處理，加速處理兒少事件避，不要等到出事再來天怒人怨。新北市長侯友宜回應，他也認為14天太短，應該延長到1個月，不過還要跟教保相關團體討論，至於專責辦公室會交由社會局主責去討論。

呂家愷表示，近期接獲民眾陳情，部分業者因知悉可能涉及虐童案會刻意拖延通報，並以系統損壞、畫面覆蓋等理由規避提供通報前14天的畫面，造成後續調查受限，市府應該在管理辦法加強，將保存期限延長至30天，防止規定成為湮滅證據的漏洞。

侯友宜，若業者有上述情況即屬不當，應於通報當下啟動回溯機制，並完整保存畫面。他認同14天過短，表示將研議延長至一個月，並交辦教育局比照社會局托嬰中心的規範，他也說，托嬰中心如果有適用的規範，幼兒園就直接拿來用。

呂家愷建議，兒少議題涉及多局處，建議市府成立兒少保護辦公室作為統合平台，縮短橫向聯繫時間。

侯友宜說，新北市目前已有重大虐待事件防治小組，是否升級為專責辦公室會請社會局研議。

