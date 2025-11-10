校務會議淪「主管會議」？高校工會籲修大學法教師代表限非主管

現行大學法賦予大學校務會議議決校務重大事項的權利，但高教工會今日召開記者會指出，許多大學校內行政主管占校務會議代表比例過半，導致會議成為行政單位的「橡皮圖章」，看似民主卻暗中被掌控。對此，高教工會呼籲修改大學法，校務會議教師代表應限於非主管之教師，且應依比例納入編制外教職員。

高教工會組織部主任林柏儀說，大學法20年來沒有重大修正，我國公私立大學亦出現民主倒退現象，在學校行政單位的權力和責任擴張的過程中，缺乏妥適的制度合理監督。對此，高教工會認為應透過制度變革。

林柏儀表示，大學進行議案審議的最高權力單位就是學校的校務會議，但許多大學卻試圖控制校務會議正常運作，甚至淪為一言堂、行政單位的「橡皮圖章」，看似民主的參與機制被行政單位高度掌控。以文化大學為例，校務會議代表中，擔任主管職務者就占了三分之二，而校務會議缺乏實質監督功能，近年也衍生很多制度爭議。

高科大機械工程系教授許光城表示，就算是國立大學，基層老師的聲音在校務會議仍常常不受到重視。以他在高科大的經驗，學校在新教授聘任上規定太嚴格，多次有系所在校務會議提出聘不到老師，要修改資格，但校務會議過半數成員都是校內行政主管，舉手表決時仍是由行政方主控。

南華大學生死系教授謝青龍認為，雖然現行大學法規範校務會議「教師代表」人數不得低於二分之一，但應排除校內已接任學術或行政主管的教師，讓一般教師的代表不低於二分之一。高教工會副理事長翟敬宜強調，大學法一定要修法，讓不同群體都有權參與選舉。現在大學的編制外教師、專案教師、兼任教師既沒有選舉權又沒有被選舉權，由誰替他們發言？

針對大學法所規範校務會議代表的條文規定，高教工會提出3點訴求，首先是大學校務會議組成代表中，「教師代表」部分應限於「未兼任學術或行政主管」之教師；再來，組成代表應等比例納入「編制外教職員」；第三，高教工會亦支持由學生團體所提出增加學生代表比例的訴求，並減少學術與行政主管代表比例。

