青年署首度攜手考選部 助大專生探索投身公職路徑

為擴大「大專生公部門見習計畫」影響力，教育部青年署今年增加上百個錄取名額；更首度與考選部合作，提供公務體系職涯進路宣導，幫助青年認識投身公職的路徑與準備方向。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為協助大專青年進行職涯規劃，青年署長期推動多項職涯計畫，「大專生公部門見習計畫」每年與中央政府各機關合作，提供公部門見習機會，協助青年深入公家機關，體驗公共事務運作。

為擴大計畫影響力，青年署表示，今年除了增加上百個錄取名額外，更首度與考選部合作，提供公務體系職涯進路宣導。

青年署提到，為協助參與青年儘快融入見習機關，在見習前均辦理見習前講習會，除了計畫說明、職涯講座，也會邀請往年見習機關及參與青年分享經驗；民國114年見習前講習會，更增加考選部公務體系版「職涯進路導覽」，說明國家考試制度的多元管道，幫助青年認識投身公職的路徑與準備方向。

另外，青年署整合中央及地方政府資源並結合大專、企業，於10月4日舉辦「114年勇往職前，探索無限-YDA X Cake職涯博覽會」，特別邀請考選部設立展攤，向青年介紹各項公職考試制度與報考資訊；考選部長劉孟奇也擔任座談沙龍引言人，分享機關視角如何支持青年發展。

青年署表示，未來將與考選部持續攜手合作，透過多元活動與交流機制，協助青年更全面認識公部門運作與公職職涯規劃，提供更多讓青年「看見公職、走進公部門」機會。

