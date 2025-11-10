康橋國際學校iGEM國際賽傳捷報 雙校區共奪兩金一銀展現跨域科研實力

國際基因工程機器競賽（International Genetically Engineered Machine Competition，簡稱iGEM），這場被譽為「合成生物學界奧林匹克」的全球學術盛事，於近日在法國巴黎舉行全球總決賽。康橋國際學校秀岡與林口兩校區共組三支代表隊，研究主題涵蓋環境永續、生物醫學與公共健康等領域，在全球四百餘支隊伍中脫穎而出，最終以兩面金牌與一面銀牌的卓越成績，展現康橋學生在STEM教育與跨域專題研究上的深厚實力。

康橋國際學校秀岡與林口兩校區三支團隊參加 iGEM 國際競賽，在全球四百餘隊中脫穎而出，榮獲兩金一銀佳績。 圖／康橋國際學校 提供

來自秀岡校區的KCIS-Xiugang-Taipei團隊聚焦全球氣候變遷議題，以「提升藍綠菌光合作用效率」為主題，嘗試透過基因工程增加碳酸氫根運輸蛋白，改善固碳機制。歷經數月的反覆實驗與調整後，學生轉向電腦建模與數據模擬，最終以完整的理論模型與跨域成果榮獲金牌肯定。

康橋秀岡「KCIS-Xiugang-Taipei」團隊以基因工程提升藍綠菌固碳效率，結合電腦建模完成研究，榮獲 iGEM 國際金牌。 圖／康橋國際學校 提供

指導老師郭惠卿（Hui-Ching Kuo）表示：「實驗不會每次都成功，但重要的是要學會記錄、調整，再試一次。」她指出，這段從受挫到轉向的歷程，讓學生學會以理性思考面對問題，也展現出比獎牌更可貴的韌性與團隊精神。

Taipei-KCISLK-V3_隊伍以林口康橋中學部_iGEM_課後班學生為主要成員，攜手10位來自七所學校學生並榮獲金牌佳績。 圖／康橋國際學校 提供

Taipei-KCISLK-V3 團隊以林口康橋中學部 iGEM 課後班學生為主體，並邀集七所學校學生共同組隊參與。自 2023 年 Taipei-KCISLK-V1 成立以來，團隊持續深耕心血管疾病研究，延續前兩屆 V1、V2 的研究成果，今年以「心血管疾病早期診斷生物感測器」再創佳績，榮獲金獎。

KCISLK-Taiwan團隊由林口康橋中學部12位學生自主組成，以「促進資源循環」為核心理念，開發能大量釋放枯草桿菌纖維酵素的生物系統，成功提升黑水虻處理廚餘的效率，榮獲本屆銀獎。這項「廚餘預處理」技術可有效提高有機廢棄物轉化率、降低處理成本並減少環境污染，具備高度永續發展潛力。

KCISLK-Taiwan為林口康橋中學部_12_位學生自主組成的團隊，榮獲本屆銀牌殊榮。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校指出，兩校區在iGEM競賽的成果，不僅展現學生的科研潛能，更體現學校長期推動「跨學科、跨年級、跨文化」學習的成果。秀岡校區展現面對挑戰的勇氣，林口校區延續跨校合作與世代傳承，三支團隊共同見證了康橋學生在國際舞台上的創新思維與人文關懷。

商品推薦