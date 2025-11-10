舊課桌椅流向哪？新北：在不同場域延續物命 基隆：變身為藝術品

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅都能「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅，在藝術家帶領下創作藝術品，展現巧思。

新北教育局說，汰換的課桌椅去化有「資源再利用、弱勢共享、循環經濟」三大原則，堪用或可維修的課桌椅將優先調撥予有需求學校，或融入創客課程、校園裝置藝術等再生利用；同時建立公益提撥與弱勢媒合機制，讓弱勢家庭、社區關懷據點及社福機構能以無償或小額認購方式取得，兼顧環保與社會關懷。

若教育及社福端需求已滿足，餘料將透過環保局「惜物網」公開標售，讓民眾與團體能公平取得，真正落實資源循環。不具安全使用價值的課桌椅則納入資源回收體系再利用，避免廢棄造成浪費與汙染。新北教育局強調，會兼顧安全與環保，讓舊家具能以不同形式重生延續價值。

新課桌椅設計及選擇上，新北教育局表示，各校可依學生年齡與課程需求彈性選購，材質不限於木製，重點是「安全、耐用、可維修、可回收」。鼓勵學校採用國產材質，有助提升品質與使用壽命，也支持在地產業與循環經濟發展。

北市教育局表示，課桌椅汰換以普通班教室為主，汰舊後仍堪用的課桌椅優先調配至尚未汰換的年級使用，也會流向專科教室、補校教室，部分課桌椅放置在校內儲藏空間做彈性調配，學校也會透過「台北惜物網」，供有需求學校或民眾洽詢運用，促進資源循環。

基市府推動課桌椅採購案時，把4所市立高中也納入，2023年間以「我的課桌椅我作主」為主題，請國三及高一學生一起討論新式課桌椅，在許願卡寫下自己想要的課桌椅，為教室環境許下願望。

市長謝國樑也曾在市府和學生代表對話，討論不同風格的課桌椅，包括機能、色彩、材質和造型，讓課桌椅更新過程，也能提高學生創造力思維，增強對學校環境的參與感及表意權。

基隆市教育處長徐嬿立指出，新採購的課桌椅以木製可調式優先，鼓勵校方活化汰換或庫存的課桌椅。五堵國小就在穿堂布置「鳥語書香」閱讀空間，賦予舊課桌椅新用途，基隆市中和國小學生利用廢棄課桌椅，在藝術家帶領下創作藝術品。

基隆市正濱國小校長陳怡君說，國小6個年級學生身高級距差異大，全面採購新的木質課桌椅雖然不能調整高度，但低、中、高年級有不同規格，仍可符合學生身高需求。 基隆市五堵國小在穿堂布置「鳥語書香」閱讀空間，賦予汰換下來的課桌椅新用途。圖／基市府教育處提供 基隆市中和國小運用廢棄課桌椅，在藝術家帶領下創作藝術品。圖／基市府教育處提供

