新北4年8億更新課桌椅設備 議員質疑申請制耗費行政能量

新北市府近期宣布4年投入8億元汰換課桌椅、飲水機與置物櫃，卻不是專款全面推動，學校要向議員爭取補助，且自籌20%，被質疑耗費行政人力，各校進度有落差。新北教育局說，課桌椅與置物櫃採「由下而上」申請制，學校提需求後審查補助，若議員以建議款協助也尊重，學校自籌是從校務基金提撥，若校務基金吃緊會由教育局直接提撥，控管用意是撙節資源，已啟動全市設備盤點機制，逐步導入統一規格與集中採購制度，減輕行政負擔。

鄰近的北市、基隆也在近年更新校園課桌椅。北市今年初宣布分3年投入8.1億元，為市立國、高中約2400間教室更換課桌椅及置物櫃，費用均編列於各校預算。基市府去年起推動課桌椅汰舊換新作業，預計4年投入4400萬元，更新2萬3300組課桌椅，基隆市課桌椅經費由市府自籌編列，不用學校配合款。

「舊瓶裝舊酒，不是專款推動」新北議員彭佳芸說，教育局大力宣傳4年投入8億換課桌椅等設備，作法仍是延續之前模式，學校要找議員爭取80%經費，預算較高者要找多位議員幫忙，耗費校長及行政人員時間，校方還要從校務基金自籌20%，建議教育局統籌招標、統一汰換，才能落實政策美意。

議員陳偉杰也主張，教育局應直接統籌經費與規畫，由上而下統一辦理，簡化行政流程，減少學校與議員間重複溝通。他建議，教育局應全面盤點全市各校課桌椅實際狀況與汰換需求，依盤點結果進行分配與更新，別讓學校各自摸索、各自申請，統一盤查與集中規畫能提升效率，有助於資源公平分配，兌現全面汰換政策初衷。

實際詢問學校，規模大、小學校情況不一。瑞芳區鼻頭國小校長李延昌說，對偏鄉學校，教育局多半會協助經費編列與執行，自負額比率相對低，與都會區大校需自行負擔部分經費情況不同。新北某國中校長說，若能全額補助，行政執行上會更順暢。

新北教育局回應，115年起啟動為期4年汰舊換新計畫，總經費8億元，針對使用逾10年的課桌椅、置物櫃及飲水機分年汰換。首年預計汰換約6萬套課桌椅、1000間教室置物櫃及老舊飲水機，投入約1.8億元補助，拚4年完成全面更新。

教育局說明，課桌椅與置物櫃採申請制，學校提需求後審查補助，飲水機則統籌盤點、集中採購與配發，確保安全合規。不論是專款、議員建議款、校務基金都是市府財源，透過控管、調節，確保資源用在最需要的地方。 基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供 基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供 基市府推動課桌椅汰舊換新作業，4所市立高中的課桌椅在今年全數更新。圖／基市府教育處提供 基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供 基市府推動課桌椅汰舊換新作業，國中、小已更換1萬4296組，預計後年全面更新。圖／基市府教育處提供

