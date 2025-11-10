快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

新北4年8億更新課桌椅設備 議員質疑申請制耗費行政能量

聯合報／ 記者張策洪子凱邱瑞杰／連線即時報導
基市府推動課桌椅汰舊換新作業，國中、小已更換1萬4296組，預計後年全面更新。圖／基市府教育處提供
基市府推動課桌椅汰舊換新作業，國中、小已更換1萬4296組，預計後年全面更新。圖／基市府教育處提供

新北市府近期宣布4年投入8億元汰換課桌椅、飲水機與置物櫃，卻不是專款全面推動，學校要向議員爭取補助，且自籌20%，被質疑耗費行政人力，各校進度有落差。新北教育局說，課桌椅與置物櫃採「由下而上」申請制，學校提需求後審查補助，若議員以建議款協助也尊重，學校自籌是從校務基金提撥，若校務基金吃緊會由教育局直接提撥，控管用意是撙節資源，已啟動全市設備盤點機制，逐步導入統一規格與集中採購制度，減輕行政負擔。

鄰近的北市、基隆也在近年更新校園課桌椅。北市今年初宣布分3年投入8.1億元，為市立國、高中約2400間教室更換課桌椅及置物櫃，費用均編列於各校預算。基市府去年起推動課桌椅汰舊換新作業，預計4年投入4400萬元，更新2萬3300組課桌椅，基隆市課桌椅經費由市府自籌編列，不用學校配合款。

「舊瓶裝舊酒，不是專款推動」新北議員彭佳芸說，教育局大力宣傳4年投入8億換課桌椅等設備，作法仍是延續之前模式，學校要找議員爭取80%經費，預算較高者要找多位議員幫忙，耗費校長及行政人員時間，校方還要從校務基金自籌20%，建議教育局統籌招標、統一汰換，才能落實政策美意。

議員陳偉杰也主張，教育局應直接統籌經費與規畫，由上而下統一辦理，簡化行政流程，減少學校與議員間重複溝通。他建議，教育局應全面盤點全市各校課桌椅實際狀況與汰換需求，依盤點結果進行分配與更新，別讓學校各自摸索、各自申請，統一盤查與集中規畫能提升效率，有助於資源公平分配，兌現全面汰換政策初衷。

實際詢問學校，規模大、小學校情況不一。瑞芳區鼻頭國小校長李延昌說，對偏鄉學校，教育局多半會協助經費編列與執行，自負額比率相對低，與都會區大校需自行負擔部分經費情況不同。新北某國中校長說，若能全額補助，行政執行上會更順暢。

新北教育局回應，115年起啟動為期4年汰舊換新計畫，總經費8億元，針對使用逾10年的課桌椅、置物櫃及飲水機分年汰換。首年預計汰換約6萬套課桌椅、1000間教室置物櫃及老舊飲水機，投入約1.8億元補助，拚4年完成全面更新。

教育局說明，課桌椅與置物櫃採申請制，學校提需求後審查補助，飲水機則統籌盤點、集中採購與配發，確保安全合規。不論是專款、議員建議款、校務基金都是市府財源，透過控管、調節，確保資源用在最需要的地方。

基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供
基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供
基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供
基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供
基市府推動課桌椅汰舊換新作業，4所市立高中的課桌椅在今年全數更新。圖／基市府教育處提供
基市府推動課桌椅汰舊換新作業，4所市立高中的課桌椅在今年全數更新。圖／基市府教育處提供
基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供
基隆市國中小學的課桌椅，先前採取損壞修繕，或以庫存品再利用方式因應，普遍都使用超過10年，狀況不佳。圖／基市府教育處提供
基市府推動課桌椅汰舊換新作業，國中、小已更換1萬4296組，預計後年全面更新。圖／基市府教育處提供
基市府推動課桌椅汰舊換新作業，國中、小已更換1萬4296組，預計後年全面更新。圖／基市府教育處提供

教育局 議員

延伸閱讀

泛藍議員新藍圖連線辦青年營 學員心得：想參加里長選舉

能在淡江大橋上放新北跨年煙火？侯友宜：還在跟交通部溝通

市議員爭取翻修 石門區老梅實小籃球架加固換新妝

豪雨襲北海岸陳偉杰關心災情 朱惕之：雨集中汐止、平溪

相關新聞

教育部114年補助3.6億 580校改善無障礙設備

為營造更加安全、健康與平等的學習空間，教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，每年編列經費，補助地方政府協助建置與改...

舊課桌椅流向哪？新北：在不同場域延續物命 基隆：變身為藝術品

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅都能「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅，在...

康橋國際學校iGEM國際賽傳捷報 雙校區共奪兩金一銀展現跨域科研實力

國際基因工程機器競賽（International Genetically Engineered Machine Competition，簡稱iGEM），這場被譽為「合成生物學界奧林匹克」的全球學術盛事

新北4年8億更新課桌椅設備 議員質疑申請制耗費行政能量

新北市府近期宣布4年投入8億元汰換課桌椅、飲水機與置物櫃，卻不是專款全面推動，學校要向議員爭取補助，且自籌20%，被質疑...

家校共育升級 新北導入AI輔助親職教養

新北市政府今舉辦「114學年度公私立高中職暨國中小學家長會長授證暨感恩大會」，由市長侯友宜頒發感謝狀與當選證書予569位...

2025台中青年模擬聯合國培訓營 媒體人范琪斐、資深外交官現身說法

2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今日在東海大學開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，化身「青年外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。