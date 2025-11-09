家校共育升級 新北導入AI輔助親職教養

新北市政府今舉辦「114學年度公私立高中職暨國中小學家長會長授證暨感恩大會」，由市長侯友宜頒發感謝狀與當選證書予569位家長代表，並首度推出全國首創的「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長掌握教養與情緒溝通知識，成為新北家校共育的新利器。

侯友宜指出，AI時代來臨，教育不能缺席，新北市以755億元投入教育經費、連4年全國第1，6年來更斥資300億元升級校園硬體，如今再導入人工智慧輔助親職教養，「讓AI懂教育、也懂人心」，陪伴家長與孩子共同面對學習與成長挑戰。

教育局長張明文示範操作這項AI機器人，說明其結合ChatGPT技術與SEL（社會情緒學習）素養，可即時回應親職教養、情緒溝通與學校參與等問題，讓家長在育兒過程中獲得智慧而溫暖的支持。

典禮上多位家長展現行動力。文化國小家長會長陳昱蓁開設「玫瑰蠟燭」香氛課程傳遞感謝；有木國小會長曾詠麟在勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後，仍回鄉陪練體能，展現「夢想無限」精神；三民高中家長王羽傑則義務清洗冷氣、分享職涯經驗，以技職專長鼓勵學生發光。

張明文強調，新北教育秉持「以學生為中心、為幸福而教」理念，除智慧應用外，也持續編列8億元汰換課桌椅、置物櫃與飲水機，打造更安全、舒適的學習環境，「讓幸福教育在每一座校園扎根，成為孩子成長最溫暖的力量」。

