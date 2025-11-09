「2025臺灣教育科技展」 11/13-16世貿盛大登場

照片取自臺北市政府

2025臺灣教育科技展將於114年11月13日（星期四）至16日（星期日）於臺北世貿一館盛大登場，臺北市政府教育局將以「臺北AI教育 共創∞未來」為主題，展現在AI教育、數位素養與創新教學上的豐碩成果，現場也將提供多樣體驗課程、分享、體驗活動及闖關活動和多樣精美可愛的小禮物。

本次展示從AI素養學習到創新實踐，匯集多項科技教學應用與學生實作成果，包含AI融入教學、雙語應用、永續創新與技職實作等。其中每年的熱門攤位「動手玩智造」首度結合AI小學堂，邀請參與新科技學程計畫的西松高中及百齡高中學生分享AI專題成果，並由本市數位學習教育中心陳錫安主任、士林國中黃馨誼老師、北市大附小豐佳燕老師及明湖國中郭怡君老師現場示範如何應用「酷AI」引導學生學習與創作，讓AI教育真實走入課堂。

「臺北酷課雲」展區也將展示酷課APP、酷AI、CooC+影音串流學習平臺及資訊倫理素養教材，帶領民眾認識AI時代的學習新樣貌，此次亦首度公開與保誠人壽合作製作的資訊倫理宣導影片，以生活情境切入，引導學生建立正確的數位素養與判斷能力。此外，現場還有機會看到學生的雙語、三語學習成果，還有AI COBOT、無人機等人工智慧內容展示。

本次臺北市展區同步推出闖關活動，民眾可領取實體闖關卡，於五個以上攤位完成體驗，即可兌換精美小禮。臺北市親師生更可透過酷課APP「掃碼報到」功能累積G寶石，除可兌換線上獎勵品外，亦可至現場攤位兌換酷課雲限量周邊。

