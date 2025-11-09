「2025臺灣教育科技展」 11/13-16世貿盛大登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

2025臺灣教育科技展將於114年11月13日（星期四）至16日（星期日）於臺北世貿一館盛大登場，臺北市政府教育局將以「臺北AI教育 共創∞未來」為主題，展現在AI教育、數位素養與創新教學上的豐碩成果，現場也將提供多樣體驗課程、分享、體驗活動及闖關活動和多樣精美可愛的小禮物。

本次展示從AI素養學習到創新實踐，匯集多項科技教學應用與學生實作成果，包含AI融入教學、雙語應用、永續創新與技職實作等。其中每年的熱門攤位「動手玩智造」首度結合AI小學堂，邀請參與新科技學程計畫的西松高中及百齡高中學生分享AI專題成果，並由本市數位學習教育中心陳錫安主任、士林國中黃馨誼老師、北市大附小豐佳燕老師及明湖國中郭怡君老師現場示範如何應用「酷AI」引導學生學習與創作，讓AI教育真實走入課堂。

「臺北酷課雲」展區也將展示酷課APP、酷AI、CooC+影音串流學習平臺及資訊倫理素養教材，帶領民眾認識AI時代的學習新樣貌，此次亦首度公開與保誠人壽合作製作的資訊倫理宣導影片，以生活情境切入，引導學生建立正確的數位素養與判斷能力。此外，現場還有機會看到學生的雙語、三語學習成果，還有AI COBOT、無人機等人工智慧內容展示。

本次臺北市展區同步推出闖關活動，民眾可領取實體闖關卡，於五個以上攤位完成體驗，即可兌換精美小禮。臺北市親師生更可透過酷課APP「掃碼報到」功能累積G寶石，除可兌換線上獎勵品外，亦可至現場攤位兌換酷課雲限量周邊。

聚傳媒

北市 素養

延伸閱讀

人氣天團「理想混蛋」登台開唱 粉絲及民眾擠爆華航ITF展區

路跑／推動綠色永續作為 田中馬拉松盛大登場

蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

2025 ITF台北國際旅展 「國家風景區旅遊亮點館」盛大登場

相關新聞

教育部114年補助3.6億 580校改善無障礙設備

為營造更加安全、健康與平等的學習空間，教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，每年編列經費，補助地方政府協助建置與改...

家校共育升級 新北導入AI輔助親職教養

新北市政府今舉辦「114學年度公私立高中職暨國中小學家長會長授證暨感恩大會」，由市長侯友宜頒發感謝狀與當選證書予569位...

2025台中青年模擬聯合國培訓營 媒體人范琪斐、資深外交官現身說法

2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今日在東海大學開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，化身「青年外交...

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

聯合盃第19屆作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，全縣超過千名學生參加，定於114 年 11月 8日上午 9 時在復興國...

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

台灣高鐵自今年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，針對在車廂內講電話、影片聲音外放不使用耳機等民眾進行勸導，但卻發生帶嬰幼童的家長同樣被舉牌提醒，引發爭議，高鐵10月撤除宣導圖卡，改採口頭提醒。

課程諮詢教師制度推行6年 陳學聖：成效仍待強化

教育部於2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，期能強化課程輔導諮詢。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。