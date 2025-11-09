教部推無障礙校園環境改善 3.6億元補助580校

教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，114年補助各縣市政府轄屬580校，核定經費總計約新台幣3.6億元，改善高中以下學校無障礙設施、設備。

教育部今天發布新聞稿表示，各界對無障礙環境日益重視，為營造更安全、健康與平等的學習空間，國民及學前教育署推動「改善無障礙校園環境計畫」，每年編列經費，補助地方政府建置及改善高中以下學校無障礙設施設備。

國教署表示，114年補助各縣市政府轄屬580所學校，核定經費共計約3.6億元；為強化計畫推動的專業性與可行性，國教署更訂定「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」及「教育部國民及學前教育署補助改善無障礙校園環境原則」，核予補助經費。

以宜蘭縣為例，針對轄屬學校教學建築間的通行動線、電梯、無障礙廁所空間等重點項目，改善無障礙設施設備，例如，宜蘭國小更新無障礙電梯，使故障多年電梯重生並獲得合法保障；冬山國小則增設無障礙坡道、整修室內外通路走廊，提升身心障礙學生的自主參與度與行動便利。

新竹縣同樣積極輔導學校辦理改善校園內外的無障礙設施，例如，中正國小整修老舊建築物的無障礙電梯並設置坡道等，使動線更流暢、安全；這些成果有效減輕師生日常通行不便。

國教署提到，未來將持續編列相關預算，滾動式檢討與調整策略，深化實踐無障礙理念，期盼在建築設施層面達成「可進」（能進入每個區域）、「可達」（能抵達每處空間）與「可用」（能使用每項設備）的基本要求，促進身心障礙與非身心障礙者之間的理解與共融。

