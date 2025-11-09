快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

教部推無障礙校園環境改善 3.6億元補助580校

中央社／ 台北9日電

教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，114年補助各縣市政府轄屬580校，核定經費總計約新台幣3.6億元，改善高中以下學校無障礙設施、設備。

教育部今天發布新聞稿表示，各界對無障礙環境日益重視，為營造更安全、健康與平等的學習空間，國民及學前教育署推動「改善無障礙校園環境計畫」，每年編列經費，補助地方政府建置及改善高中以下學校無障礙設施設備。

國教署表示，114年補助各縣市政府轄屬580所學校，核定經費共計約3.6億元；為強化計畫推動的專業性與可行性，國教署更訂定「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」及「教育部國民及學前教育署補助改善無障礙校園環境原則」，核予補助經費。

以宜蘭縣為例，針對轄屬學校教學建築間的通行動線、電梯、無障礙廁所空間等重點項目，改善無障礙設施設備，例如，宜蘭國小更新無障礙電梯，使故障多年電梯重生並獲得合法保障；冬山國小則增設無障礙坡道、整修室內外通路走廊，提升身心障礙學生的自主參與度與行動便利。

新竹縣同樣積極輔導學校辦理改善校園內外的無障礙設施，例如，中正國小整修老舊建築物的無障礙電梯並設置坡道等，使動線更流暢、安全；這些成果有效減輕師生日常通行不便。

國教署提到，未來將持續編列相關預算，滾動式檢討與調整策略，深化實踐無障礙理念，期盼在建築設施層面達成「可進」（能進入每個區域）、「可達」（能抵達每處空間）與「可用」（能使用每項設備）的基本要求，促進身心障礙與非身心障礙者之間的理解與共融。

校園 國教署 電梯

延伸閱讀

最恐怖車站？汐科站設施工圍籬「月台空間更狹窄」 台鐵回應了

網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶

老公寓8萬餘棟 北市府推設電梯政策增分期領補助

台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

相關新聞

中山醫大65周年校慶 吳元煌獲頒名譽博士

中山醫學大學昨舉行65周年校慶大會，並慶祝護理學系創系60周年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團總裁吳元煌名...

2025台中青年模擬聯合國培訓營 媒體人范琪斐、資深外交官現身說法

2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今日在東海大學開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，化身「青年外交...

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

聯合盃第19屆作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，全縣超過千名學生參加，定於114 年 11月 8日上午 9 時在復興國...

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

台灣高鐵自今年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，針對在車廂內講電話、影片聲音外放不使用耳機等民眾進行勸導，但卻發生帶嬰幼童的家長同樣被舉牌提醒，引發爭議，高鐵10月撤除宣導圖卡，改採口頭提醒。

課程諮詢教師制度推行6年 陳學聖：成效仍待強化

教育部於2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，期能強化課程輔導諮詢。國...

前總統府資政黃昆輝90歲嵩壽 籲體制回歸信任、尊重教師

教授黃昆輝曾任李登輝總統時期內政部長、總統府秘書長等職，今舉行90歲嵩壽祝壽與新書發表會。黃昆輝也回顧當年推動教師法的初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。