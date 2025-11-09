越南學子來台逐夢 對台灣排隊文化有好感

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維來台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。記者王慧瑛／攝影
致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，其餘是港生、東南亞僑生，今年6月全校境外生畢業60人，有8成留台工作，成為台灣勞動市場生力軍。30歲校友阮羿婕有碩士學位，留校服務照顧同鄉學弟妹，還成為台灣媳婦。她說，來台灣逐夢是很明智選擇。

今天是致理科大61周年校慶，設有一處「遇見越南」攤位，讓境外生分享家鄉的飲食文化，也呈現校內多元融合的一面。

阮羿婕來自越南河內，9年前來致理科大讀二技，攻讀行銷流通管理系，曾到鼎新電腦實習，之後她回越南工作3年，卻念念不忘台灣文化，讓她決定來北科大讀工業工程管理碩士，她今年完成碩士後，母校致理科大邀她加入國際處團隊，除了當越南專班的新生導師，也能以學姊身分，照顧愈來愈多的越南學弟妹。

資管系大三生阮俊維來自胡志明市，他坦言，剛到台灣時，因為語言、飲食等差異，讓他一度適應困難想打退堂鼓，在家人、老師、同學鼓勵下漸入佳境，還參加書法社團，家人也曾來台探視，他扮演嚮導帶家人走訪台北101等景點。他說，愈來愈喜歡台灣，有打算留下來攻讀碩士，也想留台灣就業。

阮俊維觀察，台灣民情和善，有排隊文化，懂得尊重人，就業薪資也優於越南，這些都是台灣宜居之處。

就讀商務智慧與創新研究所一年級的鄧玉堅是老師眼中的模範生，成績名列前茅，表現不輸同班台生。鄧玉堅現年27歲，曾在越南讀飯店管理三專，5年前來台讀休憩管理系大學部，曾到五星級飯店實習。

致理科大國際長莊惠凱說，該校目前482名境外生，越南生逾8成，除了有新南向產學合作國際專班，也有許多外國生（越南生）與台灣學生同班學習。為幫助越南生融入台灣學習環境，校方聘了幾位越南籍老師及隨班助教，讓學生在課堂上更能吸收，生活上也不孤單。

莊惠凱說，該校越南生素質、自我要求相當不錯，普遍很珍惜來台灣深造、實習機會，近期校方辦學業達人座談會，表揚各班前三名，不少越南生上台受獎。校內有境外生一起學習、相互激盪，讓台灣學生學會包容，也有機會接觸異文化。

致理科大休憩管理系主任簡玉惠說，該系2019年成立越南專班，學生在學期間會到五星級飯店實習與打工，不少學生表現優異，畢業後留台就業，成為台灣勞動市場的活水。

致理科大休憩管理系主任簡玉惠（左一）說，境外生在學期間會到五星級飯店實習與打工，不少學生表現優異，畢業後留台就業，成為台灣勞動市場的活水。記者王慧瑛／攝影
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維來台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。記者王慧瑛／攝影
致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，致理科大國際長莊惠凱（右一）說，校方聘了幾位越南籍老師及隨班助教，讓學生在課堂上更能吸收，生活上也不孤單。記者王慧瑛／攝影
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維來台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。記者王慧瑛／攝影
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維來台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。記者王慧瑛／攝影
