2025台中青年模擬聯合國培訓營 媒體人范琪斐、資深外交官現身說法

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今天開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，討論「國際安全、永續能源、國際貿易、人權性平與科技發展」5大議題。記者陳敬丰／攝影
2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今天開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，討論「國際安全、永續能源、國際貿易、人權性平與科技發展」5大議題。記者陳敬丰／攝影

2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今日在東海大學開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，化身「青年外交官」齊聚台中，探討國際議題。今年活動特別邀請國際新聞媒體人范琪斐與資深外交官章文樑擔任主講人，分別從新聞與外交的雙重視角剖析世界局勢變化。

台中市政府指出，自2020年起推動青年模擬聯合國活動，今年是第三度與東海大學合作舉辦，為期2天的培訓營以「國際安全、永續能源、國際貿易、人權性平與科技發展」5大議題為核心，打造全國規模最大的青年模聯盛會。

台中市副市長鄭照新代表出席開幕式，他表示，市長盧秀燕高度重視青年教育與國際培力，台中模聯已成為全國最具指標性的青年外交平台，展現市府推動國際教育的決心與成果，期許學員能透過模擬會議拓展視野、提升國際格局，成為城市與世界對話的橋樑。

東海大學副校長劉正指出，學校長期推動跨文化學習，今年邀請來自日本、美國、俄羅斯及印尼等國留學生擔任國際觀察員，讓學員在多元文化氛圍中體驗真實外交場景，深化對全球議題的理解。本屆活動首度增設兩個中文委員會，鼓勵青年以母語自信表達，強化對國際事務的關懷與參與。

在首日講座中，范琪斐以「在變幻萬千國際局勢中，如何看見真相、改變世界」為題，分享多年駐美採訪與國際新聞製作經驗，鼓勵青年在資訊氾濫時代培養媒體識讀與批判思考能力，以理性與同理心傾聽世界多元聲音。

章文樑則以「聯合國簡介與APEC會議介紹」為題，從實務經驗出發，說明多邊會議的運作與談判技巧。他強調，模擬聯合國的核心價值在於「尋求共識、理解差異」，讓青年在對話與合作中實踐外交精神。

台中市政府秘書處表示，青年是城市未來的希望，市府會持續透過國際教育與青年培力計畫，協助學生掌握世界脈動，深化全球視野；「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」不僅是一場學習與辯論的盛會，更是台灣青年走向世界、連結未來的重要平台。

