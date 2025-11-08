快訊

相隔30年再訪高雄！3寶爸郭富城當眾喊吻我 驚喜加碼獻唱2金曲

特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

把佛堂當提款機？她入職3年用這招盜走4千多萬 僅還79萬下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，千餘名學子切磋文筆。圖／主辦單位提供
聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，千餘名學子切磋文筆。圖／主辦單位提供

聯合盃第19屆作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，全縣超過千名學生參加，定於114 年 11月 8日上午 9 時在復興國中舉行，6個組別命題生活化，宜蘭的雨季、稻田、雪山隧道都入題，不僅考驗文字力，也考驗觀察力，展現地方語文教育成果與創意潛力。

聯合盃作文大賽宜蘭初賽由聯合報系、宜蘭縣政府共同舉辦，成為喜愛閱讀、動筆寫作的在地學子一年一度切磋文筆的舞台，今年從國小中高年級到高中職，共有1411人報名，分成6組競賽，每個組別有不同題目，寫作時間都是60分鐘。

六組題目分別是國小中年級組「打開鉛筆盒」、高年級組「我的幸福事」，國中7年級組「我眼中的校園角落」、8年級組「雨季的故事」、9年級組「那片田、那片海」，以及高中職組「雪山隧道的禮物與代價」，尤其雨季、山海、雪山隧道，對於在地學子都相當熟悉，很好發揮。

主辦單位表示，宜蘭縣教育處長期投入語文教育資源，推動閱讀教室、寫作工作坊、閱讀活動等，也希望每年透過聯合盃作文大賽這個平台，激發學生書寫熱情，培養思辨與表達能力。縣府未來也將持續與聯合報合作，讓作文賽不僅是競賽，更成為閱讀寫作文化向下扎根的契機。

各區初賽1到5名以及佳作者可參加決賽，決賽日期為29日下午2時至3時，北區決賽考場設在台北市開南中學。

聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，學子專心下筆。圖／主辦單位提供
聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，學子專心下筆。圖／主辦單位提供
合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，考場外也有攤位推廣閱讀。圖／主辦單位提供
合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，考場外也有攤位推廣閱讀。圖／主辦單位提供
聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，主辦單位巡視考場關心應考狀況。圖／主辦單位提供
聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，主辦單位巡視考場關心應考狀況。圖／主辦單位提供

宜蘭 雪山

延伸閱讀

中職／樂天桃猿奪冠還願 領隊牧野見一物眉開眼笑

宜蘭台7線英士路段落石砸車 1車4人嚇掉魂幸未傷

關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

相關新聞

課程諮詢教師制度推行6年 陳學聖：成效仍待強化

教育部於2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，期能強化課程輔導諮詢。國...

前總統府資政黃昆輝90歲嵩壽 籲體制回歸信任、尊重教師

教授黃昆輝曾任李登輝總統時期內政部長、總統府秘書長等職，今舉行90歲嵩壽祝壽與新書發表會。黃昆輝也回顧當年推動教師法的初...

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

台灣高鐵自今年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，針對在車廂內講電話、影片聲音外放不使用耳機等民眾進行勸導，但卻發生帶嬰幼童的家長同樣被舉牌提醒，引發爭議，高鐵10月撤除宣導圖卡，改採口頭提醒。

2025台中青年模擬聯合國培訓營 媒體人范琪斐、資深外交官現身說法

2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今日在東海大學開幕，吸引全台57所高中職、近360位學生參與，化身「青年外交...

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

聯合盃第19屆作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，全縣超過千名學生參加，定於114 年 11月 8日上午 9 時在復興國...

台灣人愛用1詞代替「只要」？內行人搖頭：語意不同

你平常會使用「但凡」這個詞語嗎？一名網友分享，明明說「只要」就能夠表達清楚，但不少人卻堅持要用「但凡」，讓他聽了很煩躁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。