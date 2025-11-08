聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

聯合盃第19屆作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，全縣超過千名學生參加，定於114 年 11月 8日上午 9 時在復興國中舉行，6個組別命題生活化，宜蘭的雨季、稻田、雪山隧道都入題，不僅考驗文字力，也考驗觀察力，展現地方語文教育成果與創意潛力。

聯合盃作文大賽宜蘭初賽由聯合報系、宜蘭縣政府共同舉辦，成為喜愛閱讀、動筆寫作的在地學子一年一度切磋文筆的舞台，今年從國小中高年級到高中職，共有1411人報名，分成6組競賽，每個組別有不同題目，寫作時間都是60分鐘。

六組題目分別是國小中年級組「打開鉛筆盒」、高年級組「我的幸福事」，國中7年級組「我眼中的校園角落」、8年級組「雨季的故事」、9年級組「那片田、那片海」，以及高中職組「雪山隧道的禮物與代價」，尤其雨季、山海、雪山隧道，對於在地學子都相當熟悉，很好發揮。

主辦單位表示，宜蘭縣教育處長期投入語文教育資源，推動閱讀教室、寫作工作坊、閱讀活動等，也希望每年透過聯合盃作文大賽這個平台，激發學生書寫熱情，培養思辨與表達能力。縣府未來也將持續與聯合報合作，讓作文賽不僅是競賽，更成為閱讀寫作文化向下扎根的契機。

各區初賽1到5名以及佳作者可參加決賽，決賽日期為29日下午2時至3時，北區決賽考場設在台北市開南中學。 聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，學子專心下筆。圖／主辦單位提供 合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，考場外也有攤位推廣閱讀。圖／主辦單位提供 聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天在復興國中登場，主辦單位巡視考場關心應考狀況。圖／主辦單位提供

