課程諮詢教師制度推行6年 陳學聖：成效仍待強化

教育部於2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，期能強化課程輔導諮詢。國政基金會教文體育組召集人陳學聖指出，「課程諮詢教師」上路6年來，功能仍未有效發揮，制度推行的成果與初衷之間仍存在明顯落差。

陳學聖說，根據全教總2023年以教師為對象進行的調查，雖然有70％的教師認同課程諮詢教師制度的設置，但只有49.4％的教師認為課程諮詢師有發揮出應有的功能。而在參與調查的教師認為課程諮詢教師應有的各項功能之中，僅有「學生選課諮詢」獲得超過5成教師認為有達成目標，其餘在「說明學校課程計畫」、「學生進路發展諮詢」、「生涯輔導諮詢」、「學習歷程檔案諮詢」等功能，均被認為沒有達成目標。

陳學聖表示，EdYouth在2025年對高中生的調查顯示，雖然有89.7%的高中生知道自己的課程諮詢教師，但有70.6%未實際諮詢過。在「選擇選修課程」、「選擇大學科系」及「製作學習歷程檔案」三個面向，學生對課程諮詢教師的協助程度評價介於「沒幫助」至「普通」之間，顯示其支持功能有限；相對而言，「選擇類組或班群」、「瞭解升學管道」、「選擇升學方式」、「解讀興趣量表結果」及「學系探索量表」等項目，略高於前述評價，落於「普通至有幫助」之間。

陳學聖指出，這兩份相隔兩年的調查呈現相似的結果，顯示「課程諮詢教師」的功能仍未有效落實，尤其在「學習歷程檔案」的輔導方面，無論從教師或學生的觀點，皆未見明顯進展。近年來教育團體已多次針對課程諮詢教師制度提出改善建議，但仍未見教育部有明確作為。

陳學聖呼籲，教育部應儘速針對「課程諮詢教師」制度，提出具體變革措施，針對制度執行過程中的人力配置、專業培訓與實務支援進行檢討與強化，否則反讓原意良善的政策流於形式，難以發揮實質效益。

