快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

聽新聞
0:00 / 0:00

課程諮詢教師制度推行6年 陳學聖：成效仍待強化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國政基金會教文體育組召集人陳學聖。圖／聯合報資料照片
國政基金會教文體育組召集人陳學聖。圖／聯合報資料照片

教育部於2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，期能強化課程輔導諮詢。國政基金會教文體育組召集人陳學聖指出，「課程諮詢教師」上路6年來，功能仍未有效發揮，制度推行的成果與初衷之間仍存在明顯落差。

陳學聖說，根據全教總2023年以教師為對象進行的調查，雖然有70％的教師認同課程諮詢教師制度的設置，但只有49.4％的教師認為課程諮詢師有發揮出應有的功能。而在參與調查的教師認為課程諮詢教師應有的各項功能之中，僅有「學生選課諮詢」獲得超過5成教師認為有達成目標，其餘在「說明學校課程計畫」、「學生進路發展諮詢」、「生涯輔導諮詢」、「學習歷程檔案諮詢」等功能，均被認為沒有達成目標。

陳學聖表示，EdYouth在2025年對高中生的調查顯示，雖然有89.7%的高中生知道自己的課程諮詢教師，但有70.6%未實際諮詢過。在「選擇選修課程」、「選擇大學科系」及「製作學習歷程檔案」三個面向，學生對課程諮詢教師的協助程度評價介於「沒幫助」至「普通」之間，顯示其支持功能有限；相對而言，「選擇類組或班群」、「瞭解升學管道」、「選擇升學方式」、「解讀興趣量表結果」及「學系探索量表」等項目，略高於前述評價，落於「普通至有幫助」之間。

陳學聖指出，這兩份相隔兩年的調查呈現相似的結果，顯示「課程諮詢教師」的功能仍未有效落實，尤其在「學習歷程檔案」的輔導方面，無論從教師或學生的觀點，皆未見明顯進展。近年來教育團體已多次針對課程諮詢教師制度提出改善建議，但仍未見教育部有明確作為。

陳學聖呼籲，教育部應儘速針對「課程諮詢教師」制度，提出具體變革措施，針對制度執行過程中的人力配置、專業培訓與實務支援進行檢討與強化，否則反讓原意良善的政策流於形式，難以發揮實質效益。

教師 陳學聖 檔案

延伸閱讀

教甄複試全時陪伴、深度指導試教 她獲實習輔導教師卓越獎

北市驚傳外僑學校霸凌！小一生遭圍毆、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

2.7億六家高中竹韻樓今啟用 高一新生班級數明年增達17班

石門水庫「偶像劇勝地」臭翻天！公廁6年沒清化糞池 外賓退避三舍

相關新聞

前總統府資政黃昆輝90歲嵩壽 籲體制回歸信任、尊重教師

教授黃昆輝曾任李登輝總統時期內政部長、總統府秘書長等職，今舉行90歲嵩壽祝壽與新書發表會。黃昆輝也回顧當年推動教師法的初...

課程諮詢教師制度推行6年 陳學聖：成效仍待強化

教育部於2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，期能強化課程輔導諮詢。國...

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

台灣高鐵自今年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，針對在車廂內講電話、影片聲音外放不使用耳機等民眾進行勸導，但卻發生帶嬰幼童的家長同樣被舉牌提醒，引發爭議，高鐵10月撤除宣導圖卡，改採口頭提醒。

台灣人愛用1詞代替「只要」？內行人搖頭：語意不同

你平常會使用「但凡」這個詞語嗎？一名網友分享，明明說「只要」就能夠表達清楚，但不少人卻堅持要用「但凡」，讓他聽了很煩躁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

首都台北市師資缺口連4年突破2000人，國小導師有一半是代理教師，就連熱門名校也出現招不到人的窘境，北市教師圈流傳一份「選校指南」，揭露教育現場真相：行政負擔繁重、親師關係緊繃，一邊補人、一邊流失成常態。面對師資流失危機，北市教育局祭出三招止血，能抵擋劇烈脫北潮？

教甄複試全時陪伴、深度指導試教 她獲實習輔導教師卓越獎

教育部今舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，表彰在教育實習領域中奉獻的指導、輔導老師，以及實習學生。彰化市大竹國小教師黃怡嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。