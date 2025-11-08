老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

台灣高鐵自今年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，針對在車廂內講電話、影片聲音外放不使用耳機等民眾進行勸導，但卻發生帶嬰幼童的家長同樣被舉牌提醒，引發爭議，高鐵10月撤除宣導圖卡，改採口頭提醒。

其實多數人在車廂時還是會自主保持安靜，但總有無可奈何的時候。一名老師在Dcard發文表示，自己在高鐵上改作業，改到一半被隔壁乘客要求小聲一點，原PO便放輕下筆的力道，後來還換成另一支紅筆，結果又被同一位乘客要求小聲，原PO也很無奈，「紅筆的聲音只會刷刷刷而已」。

有人猜測或許不是覺得吵，可能只是那位乘客不能接受這種聲音，「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能⋯這隻筆的聲音對他的耳朵來說，類似指甲刮黑板？」，還有人開玩笑表示，「主要是會勾起不好的回憶，因為通常停筆後，我就要被打了」。

但也有人認為現在根本是無限上綱，「改作業是能吵到怎樣，他如果怕這些小雜音應該選擇自己戴耳機」、「寧靜車廂一開始的用意是希望乘客不要喧嘩或講電話影響到其他人吧，怎麼感覺大家越來越無限上綱」。

有趣的是留言區也變成紅筆分享大會，許多人推薦原PO換成別種筆，「用粗的圓珠筆可能聲音比較小」、「最優解應該是紅色自來水筆」、「買原子筆粗1.0的，夠粗又夠紅，主要是很滑順沒什麼聲音，我很愛用這改作業」。

