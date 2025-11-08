前總統府資政黃昆輝90歲嵩壽 籲體制回歸信任、尊重教師

教授黃昆輝曾任李登輝總統時期內政部長、總統府秘書長等職，今舉行90歲嵩壽祝壽與新書發表會。黃昆輝也回顧當年推動教師法的初衷，他談到，是想建立保護教師專業的制度，如今看到教學現場壓力叢生，希望體制能回歸對教師的信任與尊重。

黃昆輝於於任職政院政務委員期間，推動教師法與教育經費編列與管理法立法，讓教育體制法制化與現代化。前教育部長吳清基表示，黃昆輝也是制度的改革家，已信任為起點、激勵為核心，重建了教育行政的人本精神。

黃昆輝致詞時表示，「教育行政的核心，不是權力，而是信任；不是控制，而是激勵。」他也回顧當年推動教師法的初衷，「當年我希望建立一個保護教師專業的制度，如今看到教育現場壓力重重，更希望體制能回到對老師信任與尊重的初衷。」

黃昆輝也說，教育制度應該服務於人，而非讓教師與學生陷入過度行政化的壓力之中，又教育若失去人心，再完善的制度都會變成冰冷的框架。

與會教育界人士指出，當前教育現場面臨師資荒與校事會議壓力等問題，正反映出信任的崩解，且行政體系傾向成本控制與問責，也導致基層的士氣低迷。

黃昆輝1936年出生於雲林土庫農家，白手起家，赴美取得教育學博士後返國任教台師大，首度將「現代教育行政學」與「系統理論」引入國內，為教育行政學奠定現代化基礎。

黃昆輝曾任台北市教育局長、台灣省教育廳長、教育部長與行政院政務委員等職，創辦家長教學參觀日、成立「教師研習中心」與「巡迴教學班」，並取消教師甲等考績不得過半限制，希望以激勵代替懲罰，提振教師士氣。

