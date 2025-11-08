台灣人愛用1詞代替「只要」？內行人搖頭：語意不同
你平常會使用「但凡」這個詞語嗎？一名網友分享，明明說「只要」就能夠表達清楚，但不少人卻堅持要用「但凡」，讓他聽了很煩躁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「為什麼現在很多人很愛用『但凡』」為題，指出根據教育部國語辭典解釋，「但凡」並非中國用語，且在古代就已經有使用，意思是「只要」、「凡是」，但他很好奇，為什麼說「只要」就可以解決的語句，卻要說「但凡」，讓他聽了非常煩躁。
這名網友進一步說明，近期看到越來越多人使用「但凡」來代替「只要」，聽起來很像在賣弄詞藻，說出來的話也一點都不文言，讓他實在無法理解。
貼文一出後，不少網友都表示「一樣的意思為什麼不能用？那你為什麼要講詞藻？不能講字詞嗎？你在賣弄國文造詣嗎？請問講成語也算在賣弄學問嗎」、「就是詞彙之一，也沒什麼好在意的吧，不能因為自己有偏好的詞彙，就看使用別的詞彙的人不爽吧」、「你用賣弄詞藻是不是也在賣弄詞藻」、「但凡你稍微多關注一點自己，就不會在意這種事」。
不過，也有網友回應「語意不完全一樣」、「你但凡稍微知道點但凡的用法，就不會說出只要=但凡這種話了，語意根本不一樣」、「但凡不等於只要，它的語意更強烈，但凡比較常使用於普遍性的規則或常識；而只要是屬於低限度的條件達成的運用」、「其實『但凡』的語氣，跟強調程度比『只要』強烈不少，還是有區別，而且語意更精闢，會把但凡跟只要混在一起的應該是從小到大國文不求甚解的類型」。
