快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

教甄複試全時陪伴、深度指導試教 她獲實習輔導教師卓越獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，表彰在教育實習領域中奉獻的指導、輔導老師，以及實習學生。圖／教育部提供
教育部今舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，表彰在教育實習領域中奉獻的指導、輔導老師，以及實習學生。圖／教育部提供

教育部今舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，表彰在教育實習領域中奉獻的指導、輔導老師，以及實習學生。彰化市大竹國小教師黃怡嘉要求實習生撰寫「教甄版試教簡案」以培養應試能力；待實習結束，進入教甄複試時更全時陪伴，從教案、教具到試教，每個環節均深度參與。過去指導的4位實習學生中，已有3位成功考上正式教師，獲得實習輔導教師卓越獎。

教育部也指出，實習指導教師典範獎的國立嘉義大學教授吳瓊洳，自民國100年起，十餘年如一日地擔任實習指導教師，其將師資培育課程、教學實習及教育實習作縱貫聯繫，從理論到實務，始終如一地提供整合運用；更建立師生信任系統，尤其關注實習學生身心適應與危機處理。多年來已培育60人，在教檢及教甄上屢創佳績。

實習學生楷模獎得主，淡江大學學生黃琬淇運用多元教學策略，如Padlet、Kahoot、Quizlet Live等數位工具進行教學與專題導向學習，並融入跨文化交流及AI工具應用，展現高度課程創新能力，為學生開啟了新視界；輔仁大學學生劉芷含，則運用其廣告傳播專長，將國語文教學與AI生成圖片技術進行跨域整合，創造出引導學生積極學習、討論、反思的創新模式，象徵著新科技在教育領域的潛力。

今年共39所師資培育大學，推薦131件資料參賽，遴選出76人（組）獲獎，包含實習指導教師5人、實習輔導教師5人、實習學生61人及教育實習合作團體5組。

教育部也指出，教育實習績優獎今年邁入第20年，累計2879件參選作品，已有1354位教育實習工作者獲獎，超過八成以上的得獎者投身教育現場。

教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部持續投入資源，優化師資培育環境，將教育實習獎助金從每月5千元調升至1萬元，減輕實習學生經濟壓力；我們也積極協調地方政府穩定釋放正式教師員額，為優秀的師資生提供更多正職機會。另外，自今年8月起每名師資培育公費生一年受領數額增加7萬2400元，建立有感誘因吸引學生投入公費師資培育，以充裕偏遠或特殊地區師資需求。

實習 教師員額 師資

延伸閱讀

北市驚傳外橋學校霸凌 小一生從幼稚園開始遭4生圍毆、吐口水

武俠開放世界《燕雲十六聲》11/15將登陸PC、PS5平台

高中訓育組長工作會議共同討論校園政策 聚焦兒少網路安全

影／教育部指停砍年金 10年需再補1600億「全民付擔」

相關新聞

教甄複試全時陪伴、深度指導試教 她獲實習輔導教師卓越獎

教育部今舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，表彰在教育實習領域中奉獻的指導、輔導老師，以及實習學生。彰化市大竹國小教師黃怡嘉...

元智大學ISARCH Awards國際設計競賽奪4大獎

元智大學資訊傳播系在ISARCH Awards國際設計競賽創佳績，奪下4項大獎，從全65個國家、逾1萬件參賽作品脫穎而出...

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

每到教師招考季，北市教師圈總流傳著「選校指南」，薪資不再是唯一考量，從行政、校長到親師生關係，包括哪裡恐龍家長多？哪裡對新手與代理教師友善？哪位校長衝績效到讓基層喘不過氣？這份教師們以血淚記錄的「私傳筆記」，猶如教育現場最真實的生存指南。 正如一位教師所說：「如今不是選哪裡好教，而是哪裡可以健康的活下去。」

因應代理教師荒 新北開課培訓並登錄人力資源庫

新北市教育局長張明文今天針對議員質詢代理老師荒的問題表示，新北帶頭成立工作坊，培訓沒有教師證的代理老師，登錄人力資源庫，...

中國稱故宮文物終會回歸 蕭宗煌：登記為「中華民國財產」

故宮博物院長蕭宗煌上午前往立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢。面對立委質詢指中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故...

從品質保證到價值共創：高教評鑑中心廿週年之回顧與展望

高教評鑑中心自2005年成立至今，臺灣的高等教育環境歷經了許多變化，本會評鑑雙月刊作為一個評鑑知識分享與交流的平台，亦緊扣著臺灣高教發展的脈動。本文透過重溫雙月刊歷年具代表意義且有影響力的文章，帶領大家回顧高教評鑑中心之發展，並對照相關高教政策及社會背景，見證高教評鑑中心如何從建立評鑑制度、執行大學評鑑，到成為與大學對話，共創品保價值的夥伴，企盼能對未來高教品保提出更宏觀的觀念與前瞻性的作為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。