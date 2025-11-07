教甄複試全時陪伴、深度指導試教 她獲實習輔導教師卓越獎

教育部今舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，表彰在教育實習領域中奉獻的指導、輔導老師，以及實習學生。彰化市大竹國小教師黃怡嘉要求實習生撰寫「教甄版試教簡案」以培養應試能力；待實習結束，進入教甄複試時更全時陪伴，從教案、教具到試教，每個環節均深度參與。過去指導的4位實習學生中，已有3位成功考上正式教師，獲得實習輔導教師卓越獎。

教育部也指出，實習指導教師典範獎的國立嘉義大學教授吳瓊洳，自民國100年起，十餘年如一日地擔任實習指導教師，其將師資培育課程、教學實習及教育實習作縱貫聯繫，從理論到實務，始終如一地提供整合運用；更建立師生信任系統，尤其關注實習學生身心適應與危機處理。多年來已培育60人，在教檢及教甄上屢創佳績。

實習學生楷模獎得主，淡江大學學生黃琬淇運用多元教學策略，如Padlet、Kahoot、Quizlet Live等數位工具進行教學與專題導向學習，並融入跨文化交流及AI工具應用，展現高度課程創新能力，為學生開啟了新視界；輔仁大學學生劉芷含，則運用其廣告傳播專長，將國語文教學與AI生成圖片技術進行跨域整合，創造出引導學生積極學習、討論、反思的創新模式，象徵著新科技在教育領域的潛力。

今年共39所師資培育大學，推薦131件資料參賽，遴選出76人（組）獲獎，包含實習指導教師5人、實習輔導教師5人、實習學生61人及教育實習合作團體5組。

教育部也指出，教育實習績優獎今年邁入第20年，累計2879件參選作品，已有1354位教育實習工作者獲獎，超過八成以上的得獎者投身教育現場。

教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部持續投入資源，優化師資培育環境，將教育實習獎助金從每月5千元調升至1萬元，減輕實習學生經濟壓力；我們也積極協調地方政府穩定釋放正式教師員額，為優秀的師資生提供更多正職機會。另外，自今年8月起每名師資培育公費生一年受領數額增加7萬2400元，建立有感誘因吸引學生投入公費師資培育，以充裕偏遠或特殊地區師資需求。

