元智大學ISARCH Awards國際設計競賽奪4大獎

元智大學資訊傳播系在ISARCH Awards國際設計競賽創佳績，奪下4項大獎，從全65個國家、逾1萬件參賽作品脫穎而出，展現強勁的跨域創新與競爭力。

校方表示，ISARCH Awards由西班牙ISARCH國際組織設立，是教育部認可重點補助參賽的國際設計競賽，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，是全球設計與創新教育的重要指標之一。

元智資傳系學生以3件畢業專題與1件跨媒體整合課程作品榮獲大獎，作品融合互動體驗、沉浸式科技、生成式AI與人文關懷。系主任鄧進宏表示，獲獎作品不僅展現學生的技術與創意實力，更反映元智大學在培育跨域創新人才方面的教育願景已獲國際肯定。

指導老師黃絜如指導的兩件作品表現出色。其中「GLISPER」結合AI 技術、心理學、時尚與音樂，以「美麗羞恥」為主題打造沉浸式互動體驗。作品邀請觀眾從旁觀者轉化為伸展台上的主角，展開一場探索自我與重塑自信的旅程。

另一件作品「Biolink」以「菌」為象徵，透過雙人互動，引導體驗者以溝通與合作培養專屬菌種，象徵人際關係的多樣。學生運用生成式 AI 技術創造代表雙人關係的菌種圖樣，鼓勵參與者跳脫虛擬訊息框架，透過真實對話與肢體互動重新體會人際連結的價值。

學生獲獎作品還有「Hachu」，結合科技藝術與健康知識的互動展覽，指導老師為陳麗秋與方文聘。作品透過視覺化手法讓參觀者看見過敏反應的秘密，將冰冷的醫學知識轉化為趣味且富啟發性的互動體驗，讓觀眾在過程中理解身體與情緒之間的微妙連結。

另一件作品「載符載沉」指導老師為陳彥彰。作品以數位溝通中的情緒傳遞為核心，運用 emoji 作為情感符號，並結合 GPT-4o 技術，將文字與表情轉化為帶有情感色彩的回應。系統可生成專屬情緒小卡，並以水面投影的方式呈現，象徵情緒在數位世界的擺盪與流動，邀請觀者重新思考數位時代中情緒的閱讀與傳遞方式。

鄧進宏指出，元智大學資傳系學生以創意與技術在國際舞台嶄露鋒芒，作品兼具文化深度與科技前瞻性，不僅展現新世代設計人才的創意能量，也印證該系在互動設計、沉浸式體驗與生成式 AI 應用教育領域的領導地位。 作品「載符載沉」。圖／元智大學提供 作品GLISPER 結合AI 技術、心理學、時尚與音樂。圖／元智大學提供 作品「Hachu：哈啾」以視覺化互動方式，將艱澀的醫學名詞轉化為趣味體驗。圖／元智大學提供 作品Biolink以雙人互動裝置作為媒介，展現關係的多樣性與深度。圖／元智大學提供

